Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme

      Limited Edition 9000 Series Rasoir électrique en acier de qualité spatiale

      S9980/74

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme

      Une durabilité inégalée grâce à des lames auto-affûtées fabriquées à partir d'un acier similaire à celui utilisé dans l'industrie aérospatiale, et conçues pour rester aiguisées et résister aux conditions les plus difficiles. Profitez d'un rasage au plus près de la peau et d'un confort personnalisé jour après jour.

      Voir tous les avantages

      Limited Edition 9000 Series Rasoir électrique en acier de qualité spatiale

      Produits similaires

      Afficher tous les Rasoirs

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Voir toutes les pièces et accessoires
      Ce produit
      Limited Edition 9000 Series
      - {discount-value}

      Limited Edition 9000 Series

      Rasoir électrique en acier de qualité spatiale

      total

      recurring payment

      Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme

      Pour un rasage de près exceptionnel*, même sur une barbe de 5 jours

      • Un rasage au plus près de la peau
      • Lames de précision en acier de qualité spatiale
      • Capteur Pressure Guard
      • Têtes flexibles 360-D
      • Jusqu'à 5 ans de garantie*****
      Conçu pour durer : jusqu'à 5 ans de garantie*****

      Conçu pour durer : jusqu'à 5 ans de garantie*****

      Nos rasoirs sont conçus pour l'excellence et sont accompagnés d'une garantie de 5 ans, vous permettant ainsi de profiter d'une fiabilité et d'une performance optimales, rasage après rasage.

      Coupe dans toutes les directions grâce aux lames en acier de qualité spatiale

      Coupe dans toutes les directions grâce aux lames en acier de qualité spatiale

      Forgées dans un acier de qualité spatiale haute performance et conçues pour s’auto-affûter pendant 2 ans, les lames rotatives à 360 degrés coupent les poils dans toutes les directions, en respectant la pousse naturelle des poils.

      Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

      Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

      Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.

      Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

      Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

      Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

      S'adapte à tous les contours de votre visage grâce aux têtes flexibles 360-D

      S'adapte à tous les contours de votre visage grâce aux têtes flexibles 360-D

      Conçu pour suivre les contours de votre visage et même de votre cou, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

      Une glisse 30 % plus fluide** grâce au revêtement Nano SkinGlide

      Une glisse 30 % plus fluide** grâce au revêtement Nano SkinGlide

      Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu’à 30 %** et réduit les irritations.

      S’adapte à la densité de votre barbe grâce au capteur Power Adapt

      S’adapte à la densité de votre barbe grâce au capteur Power Adapt

      Ce rasoir électrique est doté d’une technologie de détection intelligente de la pilosité faciale qui détecte la densité des poils 500 fois par seconde. Le capteur Power Adapt ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

      Améliorez votre expérience de rasage avec l'application Philips Shaving***

      Améliorez votre expérience de rasage avec l'application Philips Shaving***

      Perfectionnez votre rasage en appairant votre rasoir à l’application Philips Shaving. Rasage après rasage, suivez la progression de votre peau, personnalisez votre rasage et perfectionnez votre technique, pour un rasage de près qui respecte la peau.

      Nettoyage en profondeur en seulement 1 minute, pour un rasage hygiénique

      Nettoyage en profondeur en seulement 1 minute, pour un rasage hygiénique

      Ce puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement 1 minute, pour un fonctionnement optimal plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau.**** Ce module de nettoyage ultra-compact est facile à ranger et à utiliser en tout lieu.

      Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

      Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

      Adaptez votre technique de rasage à vos besoins. Avec le système Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable, ou pour un rasage rafraîchissant sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

      Tondeuse de précision intégrée au manche

      Tondeuse de précision intégrée au manche

      Finalisez votre style avec la tondeuse de précision rétractable de ce rasoir. Intégrée au corps du rasoir, elle est idéale pour entretenir sa moustache et tailler ses pattes.

      Fabriqué avec soin pour vous et la planète

      Fabriqué avec soin pour vous et la planète

      En remplaçant 30 % de nos plastiques internes par des plastiques recyclés, nous économisons des tonnes de plastique vierge dans notre production. De plus, nos lames sont fabriquées à partir de 80 % d'acier recyclé et produites dans une usine qui utilise 100 % d'énergie renouvelable.

      Tondeuse barbe clipsable avec 5 hauteurs de coupe

      Tondeuse barbe clipsable avec 5 hauteurs de coupe

      Changez de style avec l’accessoire barbe clipsable. Choisissez parmi l’une des 5 hauteurs de coupe pour réaliser différents styles allant d’une barbe de 3 jours à une barbe courte nette. Ses sabots et bords arrondis sont conçus pour éviter les irritations cutanées.

      Charge sans effort grâce à un socle pratique à portée de main

      Charge sans effort grâce à un socle pratique à portée de main

      Chargez entièrement votre rasoir en moins d'une heure grâce à son socle pratique permettant de le charger et de le ranger.

      Écran OLED pour des notifications dynamiques SkinIQ et rasoir

      Écran OLED pour des notifications dynamiques SkinIQ et rasoir

      Le premier rasoir Philips doté d'un écran OLED dynamique révèle toutes les fonctionnalités et notifications du rasoir grâce à une animation fluide et nette. L'interface intuitive inclut des conseils SkinIQ, le niveau de la batterie, des conseils de nettoyage et bien plus encore.

      60 minutes de rasage sans fil par charge complète

      60 minutes de rasage sans fil par charge complète

      Ce système de charge avancé offre deux options pratiques : 60 minutes d'autonomie après une charge complète ou une charge rapide pour un rasage.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Trousse
        Housse de voyage
        SmartClick
        Accessoire barbe
        Socle de charge
        Oui
        Quick Clean Pod
        • Oui
        • 4 cartouches incluses

      • Alimentation

        Type de batterie
        Li-ion
        Charge
        • Charge complète en 1 heure
        • Recharge rapide en 5 min
        Autonomie
        60 minutes
        Arrêt (sans accessoires)
        < 0,1 W

      • Design

        Couleur
        Bleu adriatique
        Finition
        Élégance intemporelle
        Manche
        Design ergonomique pour une bonne prise en main

      • Entretien

        Tête de rechange
        Remplacer tous les 2 ans avec SH91
        2 + 3 ans de garantie*****
        Oui

      • Performance de rasage

        Système de rasage
        • Lames en acier de qualité spatiale
        • Système Lift&Cut
        Suivi des contours
        Têtes flexibles 360-D
        Technologie SkinIQ
        • Capteur Motion Control
        • Capteur Power Adapt
        • Revêtement Nano SkinGlide

      • Facile d'utilisation

        À sec ou avec de la mousse
        Utilisable à sec ou avec de la mousse
        Écran
        Écran OLED avancé
        Nettoyage
        • Quick Clean Pod sans câble
        • Ouverture d'une simple pression
        • Entièrement lavable

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent
      • * Par rapport au matériau sans revêtement
      • ** Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
      • * * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche
      • * * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​

      Garantieverlängerung

      Garantie-Logo

      Garantie­verlängerung


      Pour ce rasoir Philips, 3 ans d'extension de garantie pour un total de 5 ans de garantie.

      Mehr erfahren
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.