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      Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche

      S7887/78

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

      Le Philips série 7000 est conçu pour les personnes se rasant au quotidien souhaitant un rasage de près confortable avec une protection supplémentaire de la peau. Grâce à la technologie SkinIQ avancée, il guide vos mouvements pour moins de passages, même sur une barbe de 3 jours.

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      Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche

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      Shaver series 7000
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      Shaver series 7000

      Rasoir électrique 100 % étanche

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      Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

      avec la technologie SkinIQ

      • Revêtement Nano SkinGlide
      • Lames SteelPrecision
      • Capteur Motion Control
      • Têtes flexibles 360-D
      • Durée de vie moteur et batterie de 7 ans
      Permet de réduire les frottements pour un confort optimal

      Permet de réduire les frottements pour un confort optimal

      Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.

      Rasage de près efficace à chaque passage

      Rasage de près efficace à chaque passage

      Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

      Vous aide à améliorer votre technique en réduisant le nombre de passages

      Vous aide à améliorer votre technique en réduisant le nombre de passages

      La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir un mouvement plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage avec un nombre de passages réduit***, pour améliorer le confort et la régularité de votre routine.

      Conseils personnalisés pour un meilleur rasage

      Conseils personnalisés pour un meilleur rasage

      Appairez votre rasoir à l'application Philips GroomTribe pour une expérience de rasage plus guidée. Suivez votre routine de rasage, obtenez des informations personnalisées et améliorez votre technique au fil du temps pour un rasage de près doux et confortable.

      S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

      S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

      Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.

      Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau

      Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau

      Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.

      Guide les poils dans une position optimale pour la coupe

      Guide les poils dans une position optimale pour la coupe

      La surface de la tête de rasage est dotée de canaux de guidage des poils qui aident à les positionner pour une coupe efficace. Cela améliore la précision et garantit un résultat net et homogène sur différentes zones du visage.

      Nettoyage en profondeur en 1 minute, pour des performances hygiéniques

      Nettoyage en profondeur en 1 minute, pour des performances hygiéniques

      Le Quick Clean Pod nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement une minute pour qu'il reste hygiénique et fonctionne de manière optimale plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau** et son design compact sans câble le rend facile à ranger et pratique à utiliser partout.

      Rasez-vous à sec, sur peau humide ou même sous la douche

      Rasez-vous à sec, sur peau humide ou même sous la douche

      Choisissez la routine de rasage qui vous convient le mieux. Profitez d'un rasage à sec confortable ou d'un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse. Son design étanche vous permet également de vous raser sous la douche pour plus de commodité.

      Tondeuse de précision intégrée au manche

      Tondeuse de précision intégrée au manche

      Peaufinez votre look avec cette tondeuse de précision rétractable intégrée. Idéale pour entretenir votre moustache, sculpter vos pattes et ajouter de petites touches finales sans avoir à utiliser un autre outil.

      Charge pratique sans besoin d'adaptateur

      Charge pratique sans besoin d'adaptateur

      La charge USB-A offre une solution pratique pour alimenter votre rasoir tout en contribuant à réduire les déchets liés aux adaptateurs inutiles. Si vous avez besoin d'un adaptateur secteur, une alimentation adaptée est disponible via l'assistance Philips.

      Charge complète en une heure, charge rapide en 5 minutes

      Charge complète en une heure, charge rapide en 5 minutes

      Chargez entièrement le rasoir en seulement une heure grâce à la puissante batterie lithium-ion. Si vous êtes pressé, une charge rapide de 5 minutes vous apporte suffisamment de batterie pour un rasage complet.

      Conçu dans une démarche de développement durable

      Conçu dans une démarche de développement durable

      Ce rasoir est fourni avec un passeport écologique. Notre site de production de lames utilise 100 % d'électricité renouvelable et l'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclables, pour un choix plus responsable.

      Jusqu'à 60 minutes de rasage par charge complète

      Jusqu'à 60 minutes de rasage par charge complète

      Obtenez jusqu'à 60 minutes de rasage sans fil avec une charge complète. Vous bénéficiez ainsi d'une autonomie fiable pour vos routines quotidiennes chez vous ou en voyage.

      Conçu pour durer avec jusqu'à 5 ans de garantie****

      Conçu pour durer avec jusqu'à 5 ans de garantie****

      Les rasoirs Philips sont conçus pour une fiabilité et des performances durables. Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une extension de garantie allant jusqu'à 5 ans, afin de vous raser en toute confiance pendant de nombreuses années.

      S'ouvre facilement pour un rinçage et un nettoyage rapides

      Nettoyez votre rasoir en quelques secondes. D'une simple pression sur un bouton, la tête de rasage s'ouvre pour que vous puissiez la rincer facilement sous l'eau et la garder prête pour votre prochain rasage.

      Spécificités Techniques

      • Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

        Système de rasage
        • Technologie de suivi des contours
        • Système double protection
        Système de coupe
        Technologie de suivi des contours

      • Accessoires

        Sabot
        • Système de protection clipsable pour zones sensibles
        • Sabot corps clipsable
        Entretien
        • Brossette de nettoyage (S7000)
        • Capot de protection (OneBlade)
        Socle de charge
        Oui
        Lame remplaçable supplémentaire
        Oui
        Quick Clean Pod
        • 1 cartouche incluse
        • Oui
        Tondeuse rétractable intégrée
        Oui
        Voyage et rangement
        Étui de voyage

      • Logiciels

        Application
        • Connexion Bluetooth®
        • Application de rasage Philips
        Mise à jour du logiciel
        Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.
        Compatibilité des smartphones
        iPhone et Android™

      • Alimentation

        Charge
        • Charge complète en 1 heure (S7000)
        • Charge rapide en 5 min (S7000)
        • Charge complète en 4 h (OneBlade)
        Autonomie
        60 minutes
        Type de batterie
        • Li-ion (S7000)
        • Lithium-ion (OneBlade)
        Tension automatique
        100-240 V
        Consommation électrique maximale
        2 (OneBlade), 9 (S7000)  W

      • Design

        Manche
        • Manche en caoutchouc (S7000)
        • Manche en caoutchouc nervuré (OneBlade)
        Couleur
        • Chrome foncé (S7000)
        • Vert citron (OneBlade)
        • Gris anthracite (OneBlade)
        Têtes de rasage
        Angulaires

      • Entretien

        Garantie de 2 ans
        • Oui (S7000)
        • Sur le manche (OneBlade)
        Tête de rechange (S7000)
        Remplacer tous les 2 ans avec SH71
        Tête de rechange (OneBlade)
        QP210, QP220, QP610, QP620, remplacer tous les 4 mois*

      • Performance de rasage

        Système de rasage
        Lames SteelPrecision
        Suivi des contours
        Têtes flexibles 360-D
        Technologie SkinIQ
        • Capteur Power Adapt
        • Revêtement Protective SkinGlide
        • Capteur Motion Control

      • Facile d'utilisation

        Charge
        Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Écran
        • Indicateur Motion Control
        • Affichage LED
        • Voyant de niveau de charge
        • Système de verrouillage pour voyage
        • Voyant de charge sur l'adaptateur
        Nettoyage
        • Ouverture d'une simple pression
        • Entièrement lavable
        À sec ou avec de la mousse
        Utilisable à sec ou avec de la mousse
        Charge
        Rechargeable

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • par rapport aux matériaux sans revêtement
      • * Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
      • ** Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
      • *** Comparaison des débris de rasage dans la cartouche après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau

      Garantieverlängerung

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      Garantie­verlängerung


      Pour ce rasoir Philips, 3 ans d'extension de garantie pour un total de 5 ans de garantie.

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