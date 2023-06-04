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Têtes de rasage
SH70/60
Unité de rasage
SH70/70
Spray nettoyant pour têtes de rasage
HQ110/02
Cartouche Quick Clean Pod
CC16/50
Système SmartClean
SC51/50
Shavers
Brosse nettoyante
CRP338/01
Socle de charge
CP2147/01
CP2089/01
Shaver 7000
Support
CP1799/01
Câble USB
CP1788/01
Shaver series 5000
CP1724/01
Bloc inférieur de l'unité de rasage
CP1723/01
Anneau de verrouillage pour tête de rasage
CP1406/01
OneBlade
Outil de protection
CP0942/01
Sabot corps 3 mm
CP0941/01
Adaptateur mural USB HQ87
CP0909/01
OneBlade& OneBlade Pro
Capot de protection
CP0412/01
Sabot barbe 3 mm
CP0364/01
Sabot barbe 1 mm
CP0362/01
AC54/01
Shaver
Pochette
AC53/01
Module de nettoyage
AC52/01
SH71/50
HQ110/01
CC13/50
CC12/50
Liens utiles pour une meilleure expérience produit
Garantieverlängerung
Garantieverlängerung
Pour ce rasoir Philips, 3 ans d'extension de garantie pour un total de 5 ans de garantie.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.
Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*
Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*
Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement
*Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.
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