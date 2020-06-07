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SH70/70
S7886/78
S7887/78
S7783/63
S7783/35
S7783/35R1
S7783/78
S7530/50
S7780/64
S7370/41
S7920/65
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH71
La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.
1. Tirez sur la tête de rasage pour la détacher. 2. Installez une nouvelle tête de rasage à la place de l'ancienne. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.
Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.
3.1
sur 6
77
Avis
Yous4850
07/06/2020
België
Acheteur vérifié
D'une douceur et efficacité incomparables.
Cette tête de rasoir surprend immédiatement. Elle est si douce au rasage qu'on se demande comment elle rase d'aussi près. Je n'imaginais pas qu'une "simple tête de rasoir" allait si bien fonctionner. Pout c'était évident que je devais acheter un nouveau rasoir pour avoir un résultat impeccable. Eh bien, je m'étais trompé. Un simple changement de tête SH 70/70 et c'est tout un nouveau rasoir incomparable que j'ai en mains. Jusqu'a présent cette tête SH 70/70 ne chauffe absolument pas. Le rasage n'est plus la corvée matinale mais comme un moment câlin complice de la perfection au masculin.
Avantages
Rasage au plus près dans une douceur jamais connue.
Contre
Je n'en ressent aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH70/70 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH70/70 Unité de rasage
jacquob
21/04/2020
België
Fait partie de la promotion
Rasoir précis et donc parfait
Bonne prise en main, recharge rapide et tient longtemps. Rase de près et rapidement
Avantages
rase sans problème une barbe de 3-4 jours
Contre
Couleur terne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH70/70 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH70/70 Unité de rasage
Toscas
14/04/2020
België
Fait partie de la promotion
Excellent produit
Rasage performant, durée du rasage d’une minute sur poils drus, sensation de douceur, pas d’irritation et petit plus, coupe les poils sous le nez...
Avantages
Durée du rasage
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH70/70 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH70/70 Unité de rasage
Par rapport aux précédents modèles Philips