Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Anneaux SkinGlide
Lames GentlePrecision PRO
Brosse nettoyante et tondeuse barbe
Les anneaux anti-frottements recouverts de micro-billes SkinGlide rendent le rasage plus agréable. Des milliers de petites billes réduisent les frottements et la résistance entre le rasoir et la peau. Ainsi, le rasoir glisse en douceur sur la peau pour éviter les irritations.
Notre système de coupe bénéficie d'une technologie de protection de la peau conçue pour couper uniquement les poils, en évitant la peau. Les lames en forme de V repoussent la peau, pour un rasage de près tout en douceur, même sur une barbe de 3 jours.
Nos têtes de rasage s'inclinent facilement dans 5 directions afin de suivre en douceur tous les contours du visage et du cou. La pression nécessaire pour se raser de près est légère, ce qui permet de préserver la peau.
Récompenses
4.1
sur 6
2712
Avis
84%
recommandent ce produit
Tucker800
24/09/2020
Suisse
Qualité
Bon produit et pas de soucis depuis que je l'utilise.
Avantages
Etanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7520/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7520/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Palme
05/07/2019
Suisse
silencieux, efficace et léger
Un bon rasoir pour tous les jours, peu bruyant, rase bien, doux pour le visage avec une bonne tenue en main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
LaurentB
23/01/2018
Suisse
fantastique
Le rasoir est fantastique Pitie' que le cash back ne marche pas!
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7310/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Le n°1 de Philips pour les peaux sensibles - par rapport aux autres rasoirs Philips
Une diminution des irritations cutanées a été observée chez 91 % des sujets ayant utilisé une brosse de nettoyage Philips S7000 lors du rasage. Tests réalisés au Royaume-Uni auprès d'utilisateurs mécontents de leurs lames de rasoir.