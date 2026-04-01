Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant. Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant. Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant.

      Ventilateur de table Philips Série 1000 Ventilateurs de bureau

      CX1030/01

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant.

      Profitez d'un refroidissement puissant et silencieux avec 3 vitesses et une rotation fluide pour un confort personnalisé. Fabriqué avec des matériaux de qualité et doté d'un design élégant et moderne, ce ventilateur de table offre une durabilité exceptionnelle et des performances stylées, parfait pour tout espace.

      Voir tous les avantages

      Ventilateur de table Philips Série 1000 Ventilateurs de bureau

      Produits similaires

      Afficher tous les Ventilateurs

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Ventilateur de table Philips Série 1000
      - {discount-value}

      Ventilateur de table Philips Série 1000

      Ventilateurs de bureau

      total

      recurring payment

      Conçu pour être silencieux. Fabriqué pour être puissant.

      Refroidissement puissant et fonctionnement silencieux pour un vrai confort.

      • Flux d'air puissant jusqu'à 2000 m³/h
      • Refroidissement silencieux à 35 dB(A) (1)
      • 3 vitesses pour un confort personnalisé
      • Rotation automatique et inclinaison
      • Diamètre de la tête 35 cm
      Flux d'air puissant pour un soulagement immédiat

      Flux d'air puissant pour un soulagement immédiat

      Avec une capacité de refroidissement jusqu'à 2000 m³/h et 5 pales, ce ventilateur délivre un flux d'air intense qui élimine l'air stagnant, remplissant votre espace d'air frais pour un confort tout au long de la journée.

      Refroidissement silencieux pour un repos sans perturbation

      Refroidissement silencieux pour un repos sans perturbation

      Fonctionnant à un niveau sonore discret de 35 dB(A) (1) — comparable à une chambre paisible la nuit — ce ventilateur offre un refroidissement puissant tout en maintenant un environnement calme et serein, idéal pour dormir, travailler ou lire.

      Brise longue portée pour un refroidissement maximal

      Brise longue portée pour un refroidissement maximal

      Profitez d'un flux d'air rafraîchissant qui s'étend jusqu'à 30 m, assurant une brise agréable dans toute la pièce. Que vous soyez proche ou éloigné, bénéficiez d'un refroidissement constant où que vous soyez.

      3 réglages de vitesse pour un refroidissement personnalisé

      3 réglages de vitesse pour un refroidissement personnalisé

      Personnalisez votre confort avec 3 vitesses réglables — allant d'une brise légère à un flux d'air puissant. Adaptez facilement le refroidissement à vos besoins d'un simple tour de bouton.

      Rotation et inclinaison automatiques pour atteindre chaque recoin

      Rotation et inclinaison automatiques pour atteindre chaque recoin

      Profitez d'une circulation d'air optimale grâce à la rotation automatique de 80° et à la tête inclinable à 30°, conçues pour diffuser une brise rafraîchissante dans toute la pièce.

      Fabriqué pour durer, qualité rigoureusement testée

      Fabriqué pour durer, qualité rigoureusement testée

      Avec plus de 80 ans d'expertise en traitement de l'air, Philips réalise plus de 110 tests de qualité rigoureux pour garantir durabilité et haute performance, saison après saison — le tout avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.

      Base XL pour plus de stabilité

      Base XL pour plus de stabilité

      La base extra-large améliore la stabilité, même à des vitesses élevées, pour une expérience de rafraîchissement plus sûre et plus fiable.

      Conçu pour votre maison

      Conçu pour votre maison

      Un design élégant et durable qui complète n'importe quel intérieur — conçu pour durer et s'intégrer parfaitement, avec une tête de 35 cm de diamètre.

      Rafraîchissement économe pour une utilisation quotidienne

      Rafraîchissement économe pour une utilisation quotidienne

      Fonctionnant à seulement 35W, ce ventilateur consomme 70 fois moins d'énergie qu'un climatiseur portable standard — vous permettant de rester au frais tout en réduisant considérablement votre consommation d'énergie et vos coûts.

      Facile à installer et à nettoyer

      Facile à installer et à nettoyer

      Montage en quelques étapes grâce à sa conception intuitive. Le nettoyage est sans effort — essuyez simplement la surface avec un chiffon sec pour maintenir des performances optimales.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Couleur
        Noir
        Couleur secondaire
        Gris
        Matériau principal
        Métal
        Matériau secondaire
        Plastique

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        35 W
        Niveau sonore min.
        35 dB(A)
        Niveau sonore max.
        45 dB (A)

      • Performances

        Flux d'air du ventilateur
        2000 m³/h

      • Utilisation

        Vitesses
        3
        Longueur du cordon
        1,8 m
        Oscillation
        80°
        Position verticale/inclinée
        30°
        Télécommande
        Non

      • Poids et dimensions

        Diamètre de la tête
        35 cm
        Longueur du produit
        35 cm
        Largeur du produit
        27,6 cm
        Hauteur du produit
        48,5 cm
        Poids du produit
        3,1 kg
        Longueur de l'emballage
        46,2 cm
        Largeur de l'emballage
        27,8 cm
        Hauteur de l'emballage
        42,7 cm
        Poids de l'emballage
        4,8 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        0 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • (1) Niveau sonore à la vitesse la plus basse.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.