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CX1220/00
Débit d'air du ventilateur 3 330 m³/h
Silencieux à 38 dB (A)
Inclinable et oscillant
Diamètre de la tête 45 cm
Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation et minuterie pratique. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.
D'une capacité de 3 330 m³/h, ce ventilateur fait rapidement circuler l'air, afin d'envoyer un agréable air frais dans tous les recoins de la pièce.
Conçu pour les environnements paisibles, ce ventilateur est très silencieux. Son niveau sonore de seulement 38 dB est comparable à celui d'une pluie légère. Idéal pour travailler, lire ou dormir, il crée une atmosphère calme.
2.0
sur 6
1
Avis
Frp17
18/07/2026
France
Trop bruyant dès position 1
Contrairement à la description il est bruyant dès la position 1 , aussi bruyant que mon ancien en position 5/6 d'une autre marque et hyper silencieux que je n'ai pas malheureusement retrouvé à l'achat. La canicule et la pénurie de ventilateur fait que je dois me contenter de ce que j'ai trouvé .
Cet avis a été rédigé pour Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied
Date of Use 2026-07-16
Cet avis a été rédigé pour Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied
Date of Use 2026-07-16