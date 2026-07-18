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  • Modèle puissant, polyvalent et élégant
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Série 1000Ventilateurs sur pied

CX1220/00

2
| (1) Avis
Modèle puissant, polyvalent et élégant
Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation et minuterie pratique. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.
Voir tous les avantages

Modèle puissant, polyvalent et élégant

  • Débit d'air du ventilateur 3 330 m³/h

  • Silencieux à 38 dB (A)

  • Inclinable et oscillant

  • Diamètre de la tête 45 cm

Longue portée, pour un rafraîchissement maximal

Longue portée, pour un rafraîchissement maximal

Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation et minuterie pratique. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.

Un large flux d'air pour un confort instantané

Un large flux d'air pour un confort instantané

D'une capacité de 3 330 m³/h, ce ventilateur fait rapidement circuler l'air, afin d'envoyer un agréable air frais dans tous les recoins de la pièce.

Rafraîchissement silencieux à puissance minimale

Rafraîchissement silencieux à puissance minimale

Conçu pour les environnements paisibles, ce ventilateur est très silencieux. Son niveau sonore de seulement 38 dB est comparable à celui d'une pluie légère. Idéal pour travailler, lire ou dormir, il crée une atmosphère calme.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.0

sur 6

1

Avis

5
4
3
1

18/07/2026

France

France

Trop bruyant dès position 1

Contrairement à la description il est bruyant dès la position 1 , aussi bruyant que mon ancien en position 5/6 d'une autre marque et hyper silencieux que je n'ai pas malheureusement retrouvé à l'achat. La canicule et la pénurie de ventilateur fait que je dois me contenter de ce que j'ai trouvé .

Cet avis a été rédigé pour Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied

Date of Use 2026-07-16

Cet avis a été rédigé pour Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied

Date of Use 2026-07-16

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