Un mode pour chaque humeur

Personnalisez entièrement les performances du ventilateur en fonction de vos besoins, que vous préfériez une brise douce ou un flux d'air plus puissant, grâce à ses trois réglages de vitesse. Vous avez le choix entre trois modes polyvalents (Normal, Brise naturelle, Veille silencieuse), pour un fonctionnement en parfait accord avec vos préférences et un confort entièrement personnalisé.