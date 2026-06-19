Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
CX5535/00
Débit d'air du ventilateur 2 230 m³/h
Télécommande
Design fin de 105 cm
Adapté à la diffusion de senteurs
Mode veille silencieux
Notre sortie d'air est large et haute, afin d'assurer une couverture maximale et de rafraîchir rapidement l'ensemble de la pièce. Grâce à sa fonction d'oscillation à 60°, le ventilateur peut atteindre tous les endroits où vous en avez besoin, assurant ainsi la fraîcheur et le confort de toute la pièce.
Personnalisez entièrement les performances du ventilateur en fonction de vos besoins, que vous préfériez une brise douce ou un flux d'air plus puissant, grâce à ses trois réglages de vitesse. Vous avez le choix entre trois modes polyvalents (Normal, Brise naturelle, Veille silencieuse), pour un fonctionnement en parfait accord avec vos préférences et un confort entièrement personnalisé.
Avec ses 28 dB à vitesse minimale, ce ventilateur s'entend moins qu'un murmure. Travaillez, lisez et dormez en toute quiétude et sans vous déconcentrer.
Notation globale
(1) Aucune huile essentielle n'est incluse avec l'achat de ce produit.
(2) Niveau sonore moyen, basé sur la norme IEC 60704-2-7:2020.