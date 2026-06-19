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  • Rafraîchissement puissant et silencieux
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Série 5000Ventilateur colonne

CX5535/00

Rafraîchissement puissant et silencieux
Profitez d'un rafraîchissement puissant avec un bruit et une consommation énergétique réduits. Conçu pour offrir des performances optimales, ce ventilateur auto-rotatif permet de rafraîchir rapidement l'ensemble de la pièce. Il dispose également d'une option permettant de parfumer l'air à l'aide de vos senteurs préférées.
Voir tous les avantages

Performances, qualité et confort

Rafraîchissement puissant et silencieux

  • Débit d'air du ventilateur 2 230 m³/h

  • Télécommande

  • Design fin de 105 cm

  • Adapté à la diffusion de senteurs

  • Mode veille silencieux

Une circulation étendue de l'air pour un agréable rafraîchissement

Une circulation étendue de l'air pour un agréable rafraîchissement

Notre sortie d'air est large et haute, afin d'assurer une couverture maximale et de rafraîchir rapidement l'ensemble de la pièce. Grâce à sa fonction d'oscillation à 60°, le ventilateur peut atteindre tous les endroits où vous en avez besoin, assurant ainsi la fraîcheur et le confort de toute la pièce.

Un mode pour chaque humeur

Un mode pour chaque humeur

Personnalisez entièrement les performances du ventilateur en fonction de vos besoins, que vous préfériez une brise douce ou un flux d'air plus puissant, grâce à ses trois réglages de vitesse. Vous avez le choix entre trois modes polyvalents (Normal, Brise naturelle, Veille silencieuse), pour un fonctionnement en parfait accord avec vos préférences et un confort entièrement personnalisé.

Rafr. ultra-silencieux, jusqu'à 28 dB

Rafr. ultra-silencieux, jusqu'à 28 dB

Avec ses 28 dB à vitesse minimale, ce ventilateur s'entend moins qu'un murmure. Travaillez, lisez et dormez en toute quiétude et sans vous déconcentrer.

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Mentions légales

  1. (1) Aucune huile essentielle n'est incluse avec l'achat de ce produit.

  2. (2) Niveau sonore moyen, basé sur la norme IEC 60704-2-7:2020.