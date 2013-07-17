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Arrêté

EasyLifeAspirateur sans sac

FC8146/01

3.5

| (73) Avis

Économisez jusqu'à 20 % d'énergie*

L'aspirateur EasyLife de Philips est conçu pour offrir des performances optimales tout en consommant moins d'énergie que les aspirateurs traditionnels. De plus, vous pouvez vider le bac sans vous salir les mains à la simple pression d'un bouton.

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Aspirateur plus vert

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  • 1 400 W

  • Parquet

Moteur de 1 400 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W

Moteur de 1 400 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W

Le moteur 1 400 W génère une puissance d'aspiration pouvant atteindre 300 W, ce qui vous permet d'obtenir un résultat impeccable en consommant moins d'énergie.

Le voyant indique lorsque le bac doit être vidé

Le voyant indique lorsque le bac doit être vidé

Le voyant s'allume lorsque le bac est plein et doit être vidé. Pour des performances optimales à long terme, videz et nettoyez régulièrement le bac et le filtre.

Poignée pour un retrait facile du réservoir à poussière

Le bac à poussière est doté d'une poignée pour que vous puissiez le sortir et le vider plus facilement.

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3.5

sur 6

73

Avis

17/07/2013

Suisse

Suisse

Excellent produit

Pour bénéficier d'un aspirateur opérationnel immédiatement après avoir vidé le contenu du bac à poussière, il serait appréciable de disposer d'un second jeu de filtres prêts à l'emploi (nettoyés et séchés) :o)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/02 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/02 Aspirateur sans sac

17/10/2011

France

France

Très performant et qualité de finition

Aspirateur aussi performant que mon ancien faisant 2000 w. Cet aspirateur est très bien fini et agréable au touché. Il est livré avec une brosse normale et une brosse spéciale parquet. Je n'utilise quasiment que cette dernière qui est efficace et douce à la fois pour mon parquet vitrifié. Dommage qu'il n'ait pas de rangement pour l'une ou l'autre brosse, car cela nécessite un changement pour ceux qui ont les deux types de sol. Le témoin du bac est bien pratique. D'ailleurs, il est facile de le retirer et de le nettoyer. Par contre, il est assez bruyant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac

17/10/2011

France

France

Très performant et qualité de finition

Aspirateur aussi performant que mon ancien faisant 2000 w. Cet aspirateur est très bien fini et agréable au touché. Il est livré avec une brosse normale et une brosse spéciale parquet. Je n'utilise quasiment que cette dernière qui est efficace et douce à la fois pour mon parquet vitrifié. Dommage qu'il n'ait pas de rangement pour l'une ou l'autre brosse, car cela nécessite un changement pour ceux qui ont les deux types de sol. Le témoin du bac est bien pratique. D'ailleurs, il est facile de le retirer et de le nettoyer. Par contre, il est assez bruyant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac

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  1. Par rapport à un aspirateur de 2 000 watts. Mesures internes Philips ; 2010.