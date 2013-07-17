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Arrêté
FC8146/01
Économisez jusqu'à 20 % d'énergie*
L'aspirateur EasyLife de Philips est conçu pour offrir des performances optimales tout en consommant moins d'énergie que les aspirateurs traditionnels. De plus, vous pouvez vider le bac sans vous salir les mains à la simple pression d'un bouton.
1 400 W
Parquet
Le moteur 1 400 W génère une puissance d'aspiration pouvant atteindre 300 W, ce qui vous permet d'obtenir un résultat impeccable en consommant moins d'énergie.
Le voyant s'allume lorsque le bac est plein et doit être vidé. Pour des performances optimales à long terme, videz et nettoyez régulièrement le bac et le filtre.
Le bac à poussière est doté d'une poignée pour que vous puissiez le sortir et le vider plus facilement.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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3.5
sur 6
73
Avis
14Juillet
17/07/2013
Suisse
Excellent produit
Pour bénéficier d'un aspirateur opérationnel immédiatement après avoir vidé le contenu du bac à poussière, il serait appréciable de disposer d'un second jeu de filtres prêts à l'emploi (nettoyés et séchés) :o)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/02 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/02 Aspirateur sans sac
Manu92
17/10/2011
France
Très performant et qualité de finition
Aspirateur aussi performant que mon ancien faisant 2000 w. Cet aspirateur est très bien fini et agréable au touché. Il est livré avec une brosse normale et une brosse spéciale parquet. Je n'utilise quasiment que cette dernière qui est efficace et douce à la fois pour mon parquet vitrifié. Dommage qu'il n'ait pas de rangement pour l'une ou l'autre brosse, car cela nécessite un changement pour ceux qui ont les deux types de sol. Le témoin du bac est bien pratique. D'ailleurs, il est facile de le retirer et de le nettoyer. Par contre, il est assez bruyant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac
elodie27
17/10/2011
France
Très performant et qualité de finition
Aspirateur aussi performant que mon ancien faisant 2000 w. Cet aspirateur est très bien fini et agréable au touché. Il est livré avec une brosse normale et une brosse spéciale parquet. Je n'utilise quasiment que cette dernière qui est efficace et douce à la fois pour mon parquet vitrifié. Dommage qu'il n'ait pas de rangement pour l'une ou l'autre brosse, car cela nécessite un changement pour ceux qui ont les deux types de sol. Le témoin du bac est bien pratique. D'ailleurs, il est facile de le retirer et de le nettoyer. Par contre, il est assez bruyant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac
Par rapport à un aspirateur de 2 000 watts. Mesures internes Philips ; 2010.