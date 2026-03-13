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FC8146/01
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User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
L'aspirateur EasyLife de Philips est conçu pour offrir des performances optimales tout en consommant moins d'énergie que les aspirateurs traditionnels. De plus, vous pouvez vider le bac sans vous salir les mains à la simple pression d'un bouton.
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