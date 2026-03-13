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EasyLife Aspirateur sans sac

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Manuels et documentation

User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF file, 33 MB
  • 13 March 2026

L'aspirateur EasyLife de Philips est conçu pour offrir des performances optimales tout en consommant moins d'énergie que les aspirateurs traditionnels. De plus, vous pouvez vider le bac sans vous salir les mains à la simple pression d'un bouton.

  • PDF file
  • 1 May 2026

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