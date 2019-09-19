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  • Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889/90
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Arrêté

Genuine replacement filterFiltre à charbon actif

FY2420/10

3.5

| (26) Avis

Une protection solide pour des performances optimales

Le filtre à charbon actif Philips capture efficacement les odeurs et les gaz inhalables dangereux tels que les COV, l’ozone et le formaldéhyde présents dans l’air de votre maison, afin que celui-ci reste sain et sans danger.

Voir tous les avantages

Filtre Philips authentique parfaitement adaptable

Une protection solide pour des performances optimales

  • Durée de vie jusqu’à 12 mois

  • Filtre les gaz et les odeurs

Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.

Le filtre à charbon actif Philips élimine les gaz et les odeurs

Le filtre à charbon actif Philips élimine les gaz et les odeurs

Le filtre à charbon actif en nid d'abeille est conçu pour éliminer efficacement les gaz dangereux, notamment l'ozone et les COV (composés organiques volatils) nocifs présents dans l'air. Les travaux dans votre domicile, la cuisine ou encore d'autres activités entraînent la libération de ces gaz nocifs. Le charbon actif les absorbe efficacement afin que l'air que vous respirez reste pur et sain.

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

26

Avis

19/09/2019

France

France

question

Bonjour, On a lavé par erreur ce filtre. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Merci pour votre réponse!

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2420/30 Filtre à charbon actif

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22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Sehr zufriedeb

Ich bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Gerüche werden sofort eliminiert. Manchmal stelle ich den Luftfilter auch in die Küche beim Kochen und man merkt sofort einen Unterschied.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter

21/12/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Produkt macht was es soll

Aufgrund einer Lungenerkrankung wurde der Luftfilter angeschafft; durch ständigen Gebrauch kristallisierte sich ein verminderter Staub - und schnellerer Abbau von Gerüchen heraus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter

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Mentions légales

  1. (1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d’utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l’OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d’utilisation.

  2. (2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité

  3. (3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible

  4. (4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d’air plus faible que le matériau d’un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d’air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d’air pur) plus élevé qu’avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente

  5. (5) Dans l’air traversant le filtre ; test effectué par l’iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.

  6. (6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715

  7. (7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l’air.

  8. (8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.