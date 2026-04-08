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Genuine replacement filter Filtre à charbon actif
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Le filtre à charbon actif Philips capture efficacement les odeurs et les gaz inhalables dangereux tels que les COV, l’ozone et le formaldéhyde présents dans l’air de votre maison, afin que celui-ci reste sain et sans danger.