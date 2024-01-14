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  • Cartouche anticalcaire PureVap*
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  • Cartouche anticalcaire PureVap*
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  • Cartouche anticalcaire PureVap*

Arrêté

PerfectCare PureCartouche anticalcaire

GC002/00

2.7
| (18) Avis

1 récompense

Cartouche anticalcaire PureVap*
La cartouche anticalcaire Pure Steam est destinée aux centrales vapeur PerfectCare Pure dotées de la technologie Pure Steam. Elle élimine 99 % du calcaire et multiplie la durée vie de l'appareil par 5.
Voir tous les avantages

Sans calcaire à 99 %, durée de vie 5 fois plus longue

Cartouche anticalcaire PureVap*

  • Élimine 99 % du calcaire

  • Compatible avec PerfectCare Pure

3 mois de repassage

3 mois de repassage

La durée de vie de votre cartouche dépend de la dureté de l'eau dans votre région et du nombre d'heures de repassage par semaine ; en moyenne, 1 cartouche permet de repasser pendant 3 mois.

Garantie de 5 ans contre le calcaire

Garantie de 5 ans contre le calcaire

La cartouche anticalcaire PureVap protégera efficacement votre PerfectCare Pure contre tout dommage dû au calcaire. Votre appareil est garanti 5 ans contre le calcaire.

Cartouche anticalcaire PureVap éliminant 99 % du calcaire

Cartouche anticalcaire PureVap éliminant 99 % du calcaire

La cartouche anticalcaire PureVap filtre 99 % du calcaire de l'eau du robinet. Elle permet ainsi un débit de vapeur constant et évite que du calcaire ne se dépose sur les vêtements.

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2.7

sur 6

18

Avis

3
2

14/01/2024

France

France

Cartouches anti calcaire

J ai une centrale vapeur qui fonctionne toujours très bien mais il faut y mettre des cartouches anti calcaire et, Philips arrête ce produit, alors comment fait on pour utiliser la centrale vapeur, on rachète une autre centrale alors qu à ce jour on parle dl’écologie et de recyclage

Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

19/03/2021

België

België

Acheteur vérifié

Excellent

Content a nouveau avoir ces cartouches Sans ces cartouches plus possible de repasser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

08/07/2015

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Das Produkt hält was es verspricht

[Employee of philipsglobal] Die Kartuschen halten lange sogar bei sehr hartem Wasser!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche

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