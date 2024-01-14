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Arrêté
GC002/00
Élimine 99 % du calcaire
Compatible avec PerfectCare Pure
La durée de vie de votre cartouche dépend de la dureté de l'eau dans votre région et du nombre d'heures de repassage par semaine ; en moyenne, 1 cartouche permet de repasser pendant 3 mois.
La cartouche anticalcaire PureVap protégera efficacement votre PerfectCare Pure contre tout dommage dû au calcaire. Votre appareil est garanti 5 ans contre le calcaire.
La cartouche anticalcaire PureVap filtre 99 % du calcaire de l'eau du robinet. Elle permet ainsi un débit de vapeur constant et évite que du calcaire ne se dépose sur les vêtements.
Récompenses
2.7
sur 6
18
Avis
Mamiejojo
14/01/2024
France
Cartouches anti calcaire
J ai une centrale vapeur qui fonctionne toujours très bien mais il faut y mettre des cartouches anti calcaire et, Philips arrête ce produit, alors comment fait on pour utiliser la centrale vapeur, on rachète une autre centrale alors qu à ce jour on parle dl’écologie et de recyclage
Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
Noirou
19/03/2021
België
Acheteur vérifié
Excellent
Content a nouveau avoir ces cartouches Sans ces cartouches plus possible de repasser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
rico
08/07/2015
Österreich
Acheteur vérifié
Das Produkt hält was es verspricht
[Employee of philipsglobal] Die Kartuschen halten lange sogar bei sehr hartem Wasser!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche
Il est possible que le produit soit plus foncé et plus humide que ne le laisse penser la photo de l'emballage, car il a été pré-traité à l'eau déminéralisée pour garantir des performances optimales.