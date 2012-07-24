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Arrêté

Fer à vapeur

GC1010/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Rapidité et efficacité garanties

Fer à repasser avec trois réglages de vapeur, semelle en aluminium et fonction anticalcaire intégrée.

Voir tous les avantages

Semelle conçue pour un repassage rapide

Rapidité et efficacité garanties

Témoin de chauffe du fer

Témoin de chauffe du fer

Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue

Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.

Semelle ultra-lisse

Semelle ultra-lisse

Semelle ultra-lisse

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
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1

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent size of soleplate

Perfect for ironing shirts and ironing sheets becomes a pleasure due to the gliding of the soleplate.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC1010/01 Steam iron

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Cet avis a été rédigé pour GC1010/01 Steam iron

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