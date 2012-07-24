Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Rapidité et efficacité garanties
Fer à repasser avec trois réglages de vapeur, semelle en aluminium et fonction anticalcaire intégrée.
Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue
Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.
Semelle ultra-lisse
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Padstow
24/07/2012
United Kingdom
Excellent size of soleplate
Perfect for ironing shirts and ironing sheets becomes a pleasure due to the gliding of the soleplate.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC1010/01 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC1010/01 Steam iron