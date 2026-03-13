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Manuels et documentation

User Manual Philips Steam iron

  • PDF file, 940.5 kB
  • 13 March 2026

Fer à repasser avec trois réglages de vapeur, semelle en aluminium et fonction anticalcaire intégrée.

  • PDF file
  • 8 April 2026

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