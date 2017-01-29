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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Arrêté

EasySpeedFer vapeur

GC1026/30

4.5

| (4) Avis

1 récompense

Rapide, du début à la fin

Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.

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3 façons d'accélérer votre repassage

Rapide, du début à la fin

  • Vapeur 25 g/min, effet pressing 90 g

  • Semelle antiadhésive

  • Anticalcaire

  • 2 000 W

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

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Notation globale

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4.5

sur 6

4

Avis

4
2
1

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super einfache Bedienung

Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

17/09/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

super gerät

Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

02/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο

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