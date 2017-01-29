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Arrêté
GC1026/30
Rapide, du début à la fin
Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.
Vapeur 25 g/min, effet pressing 90 g
Semelle antiadhésive
Anticalcaire
2 000 W
Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.
Récompenses
4.5
sur 6
4
Avis
Olli89
29/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Super einfache Bedienung
Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Hexe63
17/09/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
super gerät
Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
aplos73
02/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο