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Arrêté
GC1029/90
Vapeur 25 g/min, effet pressing 100 g
2 000 W
Arrêt automatique
L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.
Récompenses
Notation globale