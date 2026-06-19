Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.