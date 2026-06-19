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  • Rapide, du début à la fin
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Arrêté

EasySpeedFer vapeur

GC1029/90

1 récompense

Rapide, du début à la fin
Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.
Voir tous les avantages

3 façons d'accélérer votre repassage

Rapide, du début à la fin

  • Vapeur 25 g/min, effet pressing 100 g

  • 2 000 W

  • Arrêt automatique

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Spray pour humidifier le tissu

Spray pour humidifier le tissu

La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

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