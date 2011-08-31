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Arrêté
Semelle en aluminium
950-1 100 W
Cordon de 1,8 m
La semelle extrafine permet d'accélérer et de faciliter le repassage entre les boutons et le long des coutures.
La semelle en aluminium résistante aux rayures et facile à nettoyer glisse parfaitement sur tous les types de tissus.
Fer Philips puissant 1 100 W
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
hcm
31/08/2011
Nederland
product voldoet aan verwachting
het product is goed hanteerbaar en voldoet aan onze gestelde eisen van een strijkijzer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC135 Droogstrijkijzer
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