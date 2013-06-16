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Arrêté

Série 1700Fer vapeur

GC1705/01

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Rapidité et efficacité garanties
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à sa pointe effilée unique, ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle à la glisse optimale, ce fer à repasser de qualité est conçu pour être rapide.
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Semelle conçue pour un repassage rapide

Rapidité et efficacité garanties

  • Débit vapeur 17 g/min

  • Semelle en aluminium

  • Anticalcaire

  • 1400W

Puissance de 1400W pour un débit vapeur continu et élevé

Puissance de 1400W pour un débit vapeur continu et élevé

Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.

Spray pour humidifier le tissu

Spray pour humidifier le tissu

La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

Verrast over diverse gemakkelijke instelmogelijkheden.

Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

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