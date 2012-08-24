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Arrêté
30 g
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.
Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Récompenses
3.6
sur 6
18
Avis
SophieP
24/08/2012
France
Acheteur vérifié
Tout ce qu'on recherche quand on repasse!
La prise en main est facile ainsi que le remplissage. Vapeur constante et semelle assurent un repassage rapide et de qualité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Fer vapeur
Twentyv
16/10/2013
Italia
Il prodotto é pratico ed efficace
Il nome del modello "Care Comfort" rispecchia le caratteristiche e le qualità del prodotto: il peso leggero rende il ferro da stiro molto maneggevole e di facile utilizzo e le funzioni accessorie garantiscono il comfort e l'efficacia della performance.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Ferro da stiro
Oui, je recommande ce produit
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MD06
30/08/2013
Nederland
Top!
Strijkt lekker, genoeg stoom en kreukels verdwijnen als sneeuw voor de de zon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Stoomstrijkijzer