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Arrêté

ComfortCareFer vapeur

GC2710

3.6
| (18) Avis

1 récompense

Simple, rapide, efficace
Pour des résultats optimaux, il vous faut une vapeur puissante et un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec son effet pressing de 90 g, ses 2 000 W pour un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire double action, ce fer vapeur Philips GC2710/02 très pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !
Voir tous les avantages

Fer avec production prolongée de vapeur

Simple, rapide, efficace

  • 30 g

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

Revêtement de la semelle antiadhésif

Revêtement de la semelle antiadhésif

La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

18

Avis

2

24/08/2012

France

France

Acheteur vérifié

Tout ce qu'on recherche quand on repasse!

La prise en main est facile ainsi que le remplissage. Vapeur constante et semelle assurent un repassage rapide et de qualité.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Fer vapeur

16/10/2013

Italia

Italia

Il prodotto é pratico ed efficace

Il nome del modello "Care Comfort" rispecchia le caratteristiche e le qualità del prodotto: il peso leggero rende il ferro da stiro molto maneggevole e di facile utilizzo e le funzioni accessorie garantiscono il comfort e l'efficacia della performance.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Ferro da stiro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Ferro da stiro

30/08/2013

Nederland

Nederland

Top!

Strijkt lekker, genoeg stoom en kreukels verdwijnen als sneeuw voor de de zon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ComfortCare GC2710 Stoomstrijkijzer

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