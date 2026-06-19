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Arrêté
GC2982/30
Vapeur 35 g/min, effet pressing 130 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 300 W
Jusqu'à 35 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Récompenses
Notation globale