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  • Conçu pour une utilisation prolongée
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Arrêté

PowerLife PlusFer vapeur

GC2982/30

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée
Avec sa semelle SteamGlide, son débit vapeur continu et élevé, son système anticalcaire permettant une production prolongée de vapeur et son talon ultra-stable, le fer vapeur Philips PowerLife Plus permet un repassage efficace jour après jour, sans jamais vous décevoir.
Voir tous les avantages

Conçu pour une utilisation prolongée

  • Vapeur 35 g/min, effet pressing 130 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 300 W

Jusqu'à 35 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis

Jusqu'à 35 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis

Jusqu'à 35 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis.

Puissant effet pressing de 130 g pour l'élimination des faux plis tenaces

Puissant effet pressing de 130 g pour l'élimination des faux plis tenaces

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

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