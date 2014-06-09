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Arrêté
2 300 W
Débit vapeur 35 g/min
Effet pressing de 100 g
Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Avec le cordon ultralong de 3 mètres de votre fer Philips, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !
Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.
Récompenses
4.3
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Coverg
09/06/2014
Deutschland
Super Bügeleisen
Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
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Adriana71
09/10/2011
Nederland
Hele fijne strijkbout
Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.
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Cet avis a été rédigé pour 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
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Marlec
17/03/2011
France
Rapidité de chauffe, qualité de glisse exceptionnel, compact. Petit hic, lourd à manipuler...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3300 series GC3330/32 Fer vapeur
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