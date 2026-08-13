Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
GC3331
Cordon de 3 m
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Récompenses
Notation globale