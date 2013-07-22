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Arrêté
GC3569/02
Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g
Semelle en céramique
2 400 W
Un repassage confortable avec moins de remplissages. Le réservoir d'eau XL de 400 ml permet de repasser plus longtemps sans avoir à rajouter d'eau. Les boutons XL et le curseur de vapeur sont faciles d'accès et vous donnent une maîtrise totale.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
2.8
sur 6
14
Avis
Ironman22
22/07/2013
United Kingdom
Excellent Iron
Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Steam iron
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Sunny23
18/06/2013
United Kingdom
Love it
This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Steam iron
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Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Steam iron
JFK78
25/09/2016
France
Le système anti-calcaire n'est pas performant
Mon eau est très calcaire. Le système de nettoyage n'est pas assez efficace : il faut taper le fer sur la table à repasser pour que les grains de calcaire sortent de la sole. Je le fais toutes les semaines. Avez-vous une solution plus efficace lorsque l'eau est très dure ? Merci. Cordialement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Fer vapeur
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Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Fer vapeur