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Arrêté

Fer vapeur

GC3569/02

2.8
| (14) Avis

1 récompense

Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues
La gamme de fers vapeur SmoothCare de Philips offre l'un des plus grands réservoirs pour fers vapeur. Repassez plus longtemps sans refaire le plein d'eau ! La vapeur puissante vous permettra d'éliminer facilement tous les plis.
Voir tous les avantages

Fer avec grand réservoir

Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g

  • Semelle en céramique

  • 2 400 W

Grand réservoir d'eau de 400 ml pour un remplissage moins fréquent

Grand réservoir d'eau de 400 ml pour un remplissage moins fréquent

Un repassage confortable avec moins de remplissages. Le réservoir d'eau XL de 400 ml permet de repasser plus longtemps sans avoir à rajouter d'eau. Les boutons XL et le curseur de vapeur sont faciles d'accès et vous donnent une maîtrise totale.

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

14

Avis

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Iron

Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

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18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Love it

This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Steam iron

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25/09/2016

France

France

Le système anti-calcaire n'est pas performant

Mon eau est très calcaire. Le système de nettoyage n'est pas assez efficace : il faut taper le fer sur la table à repasser pour que les grains de calcaire sortent de la sole. Je le fais toutes les semaines. Avez-vous une solution plus efficace lorsque l'eau est très dure ? Merci. Cordialement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Fer vapeur

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Cet avis a été rédigé pour GC3569/02 Fer vapeur

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