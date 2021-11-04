Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
4.4
sur 6
53
Avis
84%
recommandent ce produit
VV.M
04/11/2021
Deutschland
Top Leistung!
Bin sehr zufrieden! Gutes Bügeleisen der nicht teuer ist :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen
Bully52
02/05/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Dampfbügler!
Ich will nicht sagen, dass Bügeln mir Spaß macht, aber mit diesem Gerät geht mir die Bügelei leicht von der Hand. Mit der Spitze der Bügelsohle erreicht man auch schwierige Stellen am Wäschestück. Die Dampfautomatik funktioniert sehr gut. Meistens reicht schon die ECO-Einstellung für einen ausreichenden Dampfaustritt aus, womit als Nebeneffekt der Wasserverbrauch verringert wird. Auch die Beschreibung der SteamGlide Plus-Bügelsohle trifft genau zu. Der Bügler gleitet ohne Anstrengung leicht über die Wäsche und in kurzer Zeit hat man ein tolles Bügeler(l)gebnis. Kein Nachbügeln notwendig! Fazit: Ein super Dampfbügler, den ich ohne wenn und aber mit diesem guten Preis/Leistungsverhältnis nur weiter empfehlen kann.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen
ah6155
09/07/2019
Deutschland
Leicht und gut gleitend
Als Auswahlprodukt bestellt und Vrgleiche zu anderen Bügeleisen anzustellen. Gewicht und Handling überzeugen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811 Dampfbügeleisen - Refurbished
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811 Dampfbügeleisen - Refurbished