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Arrêté

Azur PerformerFer vapeur

GC3811/70

4.4
| (53) Avis | 84% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. Avec la semelle SteamGlide Plus, vous finirez votre repassage en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Avec syst. innovant de contrôle de la vapeur et de la température

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

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Notation globale

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4.4

sur 6

53

Avis

84%

recommandent ce produit

04/11/2021

Deutschland

Deutschland

Top Leistung!

Bin sehr zufrieden! Gutes Bügeleisen der nicht teuer ist :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Dampfbügler!

Ich will nicht sagen, dass Bügeln mir Spaß macht, aber mit diesem Gerät geht mir die Bügelei leicht von der Hand. Mit der Spitze der Bügelsohle erreicht man auch schwierige Stellen am Wäschestück. Die Dampfautomatik funktioniert sehr gut. Meistens reicht schon die ECO-Einstellung für einen ausreichenden Dampfaustritt aus, womit als Nebeneffekt der Wasserverbrauch verringert wird. Auch die Beschreibung der SteamGlide Plus-Bügelsohle trifft genau zu. Der Bügler gleitet ohne Anstrengung leicht über die Wäsche und in kurzer Zeit hat man ein tolles Bügeler(l)gebnis. Kein Nachbügeln notwendig! Fazit: Ein super Dampfbügler, den ich ohne wenn und aber mit diesem guten Preis/Leistungsverhältnis nur weiter empfehlen kann.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen

09/07/2019

Deutschland

Deutschland

Leicht und gut gleitend

Als Auswahlprodukt bestellt und Vrgleiche zu anderen Bügeleisen anzustellen. Gewicht und Handling überzeugen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811 Dampfbügeleisen - Refurbished

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811 Dampfbügeleisen - Refurbished

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