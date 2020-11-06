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Arrêté
GC4511/20
Vapeur 45 g/min, effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
1.0
sur 6
1
Avis
06/11/2020
Portugal
Acheteur vérifié
produto sem peças
A ninguém...nem compro mais ferros ou outros pequenos eletrodomésticos da Philips, pois tem pouco tempo de "vida"...
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor
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