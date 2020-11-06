ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide, plus simple et plus pratique

Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4511/20

1
| (1) Avis

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec le système anticalcaire Quick Calc Release permettant un détartrage facile, le contrôle automatique de la vapeur et la semelle SteamGlide Plus, ce fer offre une production de vapeur prolongée.
Voir tous les avantages

Avec système anticalcaire simple et pratique

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 180 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 180 g

Effet pressing jusqu'à 180 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

1

Avis

5
4
3
2

06/11/2020

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

produto sem peças

A ninguém...nem compro mais ferros ou outros pequenos eletrodomésticos da Philips, pois tem pouco tempo de "vida"...

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.