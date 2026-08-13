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Arrêté
GC4621
Fonction Arrêt automatique
Le système d'arrêt électronique éteint automatiquement le fer à repasser s'il n'est pas utilisé ou s'il tombe.
La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.
La pointe à vapeur unique de ce fer Philips combine une forme effilée de semelle et des fentes allongées à vapeur. Cela permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour des résultats exceptionnels.
Récompenses
Notation globale