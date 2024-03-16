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Manuels et documentation

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF file, 804.8 kB
  • 16 March 2024

La semelle SteamGlide du fer vous assure un repassage uniforme et sans effort. Son débit vapeur puissant et sa glisse optimale permettent d'éliminer les faux plis pour un résultat impeccable.

  • PDF file
  • 3 November 2024

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