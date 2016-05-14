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Arrêté
GC4630/02
Élimine facilement les faux plis du coton et du lin
Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.
Vapeur ionique DeepSteam
Le procédé d'ionisation produit des particules de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur des fibres, favorisant l'élimination des faux plis les plus tenaces.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Récompenses
3.0
sur 6
3
Avis
Lyman
14/05/2016
Nederland
Werkt goed
Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Wales2010
25/09/2009
United Kingdom
Steam
50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4630 Steam iron
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Spudsmum
28/06/2012
United Kingdom
Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning
Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4630 Steam iron
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4630 Steam iron