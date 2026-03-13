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Arrêté
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GC4630/02
Arrêté
User Manual Philips Azur Steam iron
Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Pourquoi le bruit émis par le fer varie-t-il en cours de repassage ?
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Le revêtement de la semelle est griffé ou usé.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer Philips grésille quand je le place sur son talon
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
Mon fer vapeur Philips ne produit pas de vapeur