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Azur Ionic Fer vapeur

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Manuels et documentation

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF file, 804.8 kB
  • 13 March 2026

Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.

  • PDF file
  • 29 March 2026

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