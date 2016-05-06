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  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
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Arrêté

PerfectCare AzurFer vapeur

GC4910/10

4.1

| (61) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage sans souci, aucun réglage requis

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton, dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Avec PerfectCare Azur, les résultats sont parfaits, sans risque de brûler ou de faire briller vos vêtements. Le repassage n'a jamais été aussi simple.

Voir tous les avantages

Un repassage parfait

Repassage sans souci, aucun réglage requis

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 180 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • Sûr pour tous les vêtements repassables

Technologie OptimalTEMP : la combinaison idéale entre vapeur et température

Technologie OptimalTEMP : la combinaison idéale entre vapeur et température

La dernière révolution en matière de repassage offrant la combinaison parfaite de vapeur et de température. Elle permet un repassage rapide, vient à bout des faux plis les plus tenaces, ne nécessite aucun réglage et est sans danger sur tous les tissus repassables. La combinaison entre vapeur et température est idéale grâce : 1) au processeur de contrôle intelligent définissant la température qui convient ; 2) à la technologie HeatFlow assurant un équilibre optimal entre la vapeur et la température.

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr même sur les tissus les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

61

Avis

85%

recommandent ce produit

06/05/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Facile d'utilisation.

Très simple d'utilisation, le meilleure jusqu'à présent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Azur GC4910/11 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Azur GC4910/11 Fer vapeur

25/10/2017

France

France

Parfait !

Je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne, mais le fer s'adapte effectivement aux divers matériaux qu'il repasse ! Agréable, léger, une découverte !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10

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Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10

30/07/2016

België

België

Très bonne achat

Design originale, les lumières bleues donnent une atmosphère de repassage agréable. Il est facile d'utilisation. La fonction "Eco" est très efficace. Sa point étroite permet le repassage dans tous les coins.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10

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