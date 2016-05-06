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Arrêté
Repassage sans souci, aucun réglage requis
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton, dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Avec PerfectCare Azur, les résultats sont parfaits, sans risque de brûler ou de faire briller vos vêtements. Le repassage n'a jamais été aussi simple.
Vapeur 45 g/min, effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide Plus
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements repassables
La dernière révolution en matière de repassage offrant la combinaison parfaite de vapeur et de température. Elle permet un repassage rapide, vient à bout des faux plis les plus tenaces, ne nécessite aucun réglage et est sans danger sur tous les tissus repassables. La combinaison entre vapeur et température est idéale grâce : 1) au processeur de contrôle intelligent définissant la température qui convient ; 2) à la technologie HeatFlow assurant un équilibre optimal entre la vapeur et la température.
100 % sûr même sur les tissus les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.
Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.
Récompenses
4.1
sur 6
61
Avis
85%
recommandent ce produit
Madelon
06/05/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Facile d'utilisation.
Très simple d'utilisation, le meilleure jusqu'à présent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Azur GC4910/11 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Azur GC4910/11 Fer vapeur
philippebo
25/10/2017
France
Parfait !
Je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne, mais le fer s'adapte effectivement aux divers matériaux qu'il repasse ! Agréable, léger, une découverte !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10
Augil137
30/07/2016
België
Très bonne achat
Design originale, les lumières bleues donnent une atmosphère de repassage agréable. Il est facile d'utilisation. La fonction "Eco" est très efficace. Sa point étroite permet le repassage dans tous les coins.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4910/10