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Arrêté

PerfectCare AzurFer vapeur

GC4914/20

3.7

| (60) Avis

1 récompense

Repassage sans souci, aucun réglage requis

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton, dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Avec PerfectCare Azur, les résultats sont parfaits, sans risque de brûler ou de faire briller vos vêtements. Le repassage n'a jamais été aussi simple.

Voir tous les avantages

Un repassage parfait

Repassage sans souci, aucun réglage requis

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 190 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • Sûr pour tous les vêtements repassables

Technologie sans réglage OptimalTEMP : la combinaison idéale entre vapeur et température

Technologie sans réglage OptimalTEMP : la combinaison idéale entre vapeur et température

La dernière révolution en matière de repassage offrant la combinaison parfaite de vapeur et de température. Elle permet un repassage rapide, vient à bout des faux plis les plus tenaces, ne nécessite aucun réglage et est sans danger sur tous les tissus repassables. La combinaison entre vapeur et température est idéale grâce : 1) au processeur de contrôle intelligent définissant la température qui convient ; 2) à la technologie HeatFlow assurant un équilibre optimal entre la vapeur et la température.

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr même sur les tissus les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.

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3.7

sur 6

60

Avis

16/04/2014

France

France

Excellent

Adepte des produits Philips une fois de plus je ne suis pas déçue ! Le produit est très pratiqué. Repassage simplifié et super rapide Seul bémol le poids mais on s y habitue très vite Ce produit a complètement remplacé ma centrale vapeur qui prenait trop de place et nécessitait du temps de remplissage... A recommander sans hésitation !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4914/20

Oui, je recommande ce produit

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22/03/2014

France

France

FACILE RAPIDE ET SUR

Fer pas de réglages plus d'attente et surtout plus de "boulette", même mon homme peut repasser!!!. Utilisatrice d'une centrale vapeur un peu à bout de souffle, j'ai teste ce superb produit, mis à par son côté un peu lourd, il est vraiment au top. Glisse très facile, pas de faux plis pas de réglages pas de perte de temps et tout ça dans un temps record. Vraiment zéro défauts.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PerfectCare Azur GC4914/20

Oui, je recommande ce produit

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19/03/2014

France

France

Ce fer est révolutionnaire et génial

C'est génial de ne plus avoir à trier le linge : j'ai repassé sans souci du coton, de la laine, des jeans, des nappes brodées sans me soucier de la température. Un seul passage du fer suffit. Pour du linge peu froissé, le mode "eco" est largement suffisant. Cordon d'alimentation d'une bonne dimension.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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