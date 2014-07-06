ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis
  • Repassage sans souci, aucun réglage requis

Arrêté

PerfectCare XpressFer vapeur haute pression

GC5050/02

3.7

| (17) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage sans souci, aucun réglage requis

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Philips PerfectCare Xpress garantit des résultats parfaits, sans risque de brûler ou lustrer vos vêtements, quels qu'ils soient. Le repassage devient un jeu d'enfant.

Voir tous les avantages

Générateur de vapeur compact et puissant intégré

Repassage sans souci, aucun réglage requis

  • Débit vapeur 50 g/min

  • Semelle Anodilium

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • Sûr pour tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

17

Avis

82%

recommandent ce produit

06/07/2014

Italia

Italia

eccezionale

è eccezionale non lo cambierei con nessunaltro ferro ps. stiro 10 ore settimana

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

10/02/2014

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO!!!!!!

Appena provato, il prodotto sembra proprio all'altezza delle mie aspettative. Stira molto meglio del ferro a caldaia che avevo prima.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

28/11/2013

Italia

Italia

Super ferro super vapore

Perfect care è semplice e stira bene tutti i materiali. La tecnologia più comoda è la capsula anticalcare che toglie il problema di dover acquistare acqua demineralizzata. Poi è facile da riempire, non ha i tempi lunghi dei ferri con caldaia a pressione e fa moltissimo vapore. Altro aspetto comodo:si appoggia in orizzontale e subito il vapore si arresta. Direi super ferro!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.