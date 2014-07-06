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Arrêté
Repassage sans souci, aucun réglage requis
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Philips PerfectCare Xpress garantit des résultats parfaits, sans risque de brûler ou lustrer vos vêtements, quels qu'ils soient. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Débit vapeur 50 g/min
Semelle Anodilium
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements repassables
100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.
100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.
Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.
Récompenses
3.7
sur 6
17
Avis
82%
recommandent ce produit
ana50
06/07/2014
Italia
eccezionale
è eccezionale non lo cambierei con nessunaltro ferro ps. stiro 10 ore settimana
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
silcort
10/02/2014
Italia
OTTIMO PRODOTTO!!!!!!
Appena provato, il prodotto sembra proprio all'altezza delle mie aspettative. Stira molto meglio del ferro a caldaia che avevo prima.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Michi1978
28/11/2013
Italia
Super ferro super vapore
Perfect care è semplice e stira bene tutti i materiali. La tecnologia più comoda è la capsula anticalcare che toglie il problema di dover acquistare acqua demineralizzata. Poi è facile da riempire, non ha i tempi lunghi dei ferri con caldaia a pressione e fa moltissimo vapore. Altro aspetto comodo:si appoggia in orizzontale e subito il vapore si arresta. Direi super ferro!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Oui, je recommande ce produit
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