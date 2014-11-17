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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
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Arrêté

PerfectCare XpressFer vapeur haute pression

GC5060/02

3.9

| (33) Avis

1 récompense

Repassage sans souci, aucun réglage requis

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. PerfectCare Xpress garantit des résultats parfaits, sans risque de brûler ou lustrer vos vêtements, quels qu'ils soient. Le repassage devient un jeu d'enfant.

Voir tous les avantages

Générateur de vapeur compact et puissant intégré

Repassage sans souci, aucun réglage requis

  • Vapeur 65 g/min, effet pressing 200 g

  • Semelle SteamGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • Sûr pour tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.

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3.9

sur 6

33

Avis

17/11/2014

France

France

Une simplicité pour une résultat parfait

Simple d'utilisation, pas besoin de régler des fonctions selon le linge que l'ont doit repasser. Une simplicité que j'adore. Le fer glisse parfaitement sur les vêtements. Un joli design et une bonne prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression

Oui, je recommande ce produit

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03/06/2014

France

France

J'aime utiliser ce produit

Très grande simplicité et très agréable d'utilisation. La glisse est parfaite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression

Oui, je recommande ce produit

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27/01/2014

France

France

productivité supérieur à une centrale vapeur !

J'avais une centrale vapeur de plus de 270 € et entre l'encombrement, les réglages de Tp° pour chaque catégorie de tissus, fallait trier le linge pour organiser son temps de travail. Avec ce fer, rien de tout cela, la Tp° est compatible avec tout les tissus et la vapeur continue permet de repasser sans souci de trie. Le poids du fer est adapté. Je repasse plus vite avec ce fer (gain de temps de 30 % au moins ! LA seule précaution et de tester l'eau de votre robinet et d'appliquer le mélange "eau déminéralisée" et eau courante : test livré avec le fer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression

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