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Arrêté
GC5060/02
Repassage sans souci, aucun réglage requis
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. PerfectCare Xpress garantit des résultats parfaits, sans risque de brûler ou lustrer vos vêtements, quels qu'ils soient. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Vapeur 65 g/min, effet pressing 200 g
Semelle SteamGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements repassables
100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.
100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.
Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
3.9
sur 6
33
Avis
didier76
17/11/2014
France
Une simplicité pour une résultat parfait
Simple d'utilisation, pas besoin de régler des fonctions selon le linge que l'ont doit repasser. Une simplicité que j'adore. Le fer glisse parfaitement sur les vêtements. Un joli design et une bonne prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression
Oui, je recommande ce produit
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Nicocie
03/06/2014
France
J'aime utiliser ce produit
Très grande simplicité et très agréable d'utilisation. La glisse est parfaite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression
Oui, je recommande ce produit
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Jilou
27/01/2014
France
productivité supérieur à une centrale vapeur !
J'avais une centrale vapeur de plus de 270 € et entre l'encombrement, les réglages de Tp° pour chaque catégorie de tissus, fallait trier le linge pour organiser son temps de travail. Avec ce fer, rien de tout cela, la Tp° est compatible avec tout les tissus et la vapeur continue permet de repasser sans souci de trie. Le poids du fer est adapté. Je repasse plus vite avec ce fer (gain de temps de 30 % au moins ! LA seule précaution et de tester l'eau de votre robinet et d'appliquer le mélange "eau déminéralisée" et eau courante : test livré avec le fer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Xpress GC5060/02 Fer vapeur haute pression
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