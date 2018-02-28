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  • Repassage ultra-rapide et silencieux
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Arrêté

PerfectCare Aqua SilenceCentrale vapeur

GC8650/81

4
| (84) Avis

1 récompense

Repassage ultra-rapide et silencieux
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage ultra-rapide et silencieux

  • Jusqu'à 6,2 bars de pression

  • Effet pressing 330 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir fixe 2,5 l

Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit

Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit

Repassez au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.

Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie

Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie

Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

84

Avis

28/02/2018

France

France

Acheteur vérifié

exellence

je suis très contente de l'achat . la 1er fois j'était très surpris du poids du fer si légère . on peut tout repasser même les plus délicat . je le recommande si vous devait acheter une central vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur

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28/02/2018

France

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exellence

je suis très contente de l'achat . la 1er fois j'était très surpris du poids du fer si légère . on peut tout repasser même les plus délicat . je le recommande si vous devait acheter une central vapeur

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04/07/2017

France

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Acheteur vérifié

Excellent rapport qualité/prix

Une prise en main agréable, une glisse facile, aucun réglage à effectuer : on passe du coton au linge délicat et inversement sans souci. Un bac à eau de bonne contenance qui permet de repasser tranquillement sans se soucier du manque d'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur

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  1. Dans la catégorie des centrales vapeur haute pression à autonomie illimitée