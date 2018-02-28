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Arrêté
GC8650/81
Jusqu'à 6,2 bars de pression
Effet pressing 330 g
Système de verrouillage
Réservoir fixe 2,5 l
Repassez au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.
Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.
Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.
Récompenses
4.0
sur 6
84
Avis
fafamaison
28/02/2018
France
Acheteur vérifié
exellence
je suis très contente de l'achat . la 1er fois j'était très surpris du poids du fer si légère . on peut tout repasser même les plus délicat . je le recommande si vous devait acheter une central vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur
JeanMarcB
28/02/2018
France
exellence
je suis très contente de l'achat . la 1er fois j'était très surpris du poids du fer si légère . on peut tout repasser même les plus délicat . je le recommande si vous devait acheter une central vapeur
Oui, je recommande ce produit
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moibruno
04/07/2017
France
Acheteur vérifié
Excellent rapport qualité/prix
Une prise en main agréable, une glisse facile, aucun réglage à effectuer : on passe du coton au linge délicat et inversement sans souci. Un bac à eau de bonne contenance qui permet de repasser tranquillement sans se soucier du manque d'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Centrale vapeur
Dans la catégorie des centrales vapeur haute pression à autonomie illimitée