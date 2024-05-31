Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Arrêté
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Le contrôle du confort personnel adapte le rasoir à votre type de peau. Sélectionnez le mode « Normal » pour un rasage rapide et confortable de très près ou optez pour le mode « Sensible » pour un rasage de très près garantissant un confort maximum pour la peau.
4.2
sur 6
15
Avis
93%
recommandent ce produit
Jojo 33
31/05/2024
France
Le 4x4 du rasoir
Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.
Avantages
Tous
Contre
Plus en vente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
deuxpat
27/10/2018
France
Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
rr75
08/01/2015
France
Parfait pour le rasage, solide et durable
La batterie est encore parfaitement opérationnelle. La douceur et la qualité du rasage est très bonne. Seule le support des tête est devenu inopérant, un des éléments se détache
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.