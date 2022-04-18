ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

SmartTouch-XL Rasoir électrique

Arrêté

Assistance

SmartTouch-XLRasoir électrique

HQ9160

SmartTouch-XL Rasoir électrique

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 2.5 MB
  • 18 April 2022

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider