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  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01
  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01

Arrêté

Cartouche antibactérienne

HU4112/01

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Un air plus sain en permanence

Cet agent antibactérien unique empêche efficacement la prolifération des bactéries et autres organismes dans le réservoir d'eau des humidificateurs Philips, pour mieux vous protéger vous et votre famille.

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Série 2000

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HU4803/01

Agent antibactérien pour des humidificateurs sûrs et propres

Un air plus sain en permanence

Agent antibactérien pour votre humidificateur

L'humidificateur Philips bénéficie d'un élément supplémentaire pour son système avancé de filtration : un agent antibactérien empêchant la prolifération des bactéries dans le réservoir d'eau. Ajouté régulièrement à l'eau, il maintient l'hygiène de votre réservoir d'eau.

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sur 6

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Avis

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20/01/2015

Deutschland

Deutschland

Nicht einsetzbar

Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!

Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibakterielle Kartusche

Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibakterielle Kartusche

13/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

too bad you took it out from production

this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibacterial cartridge

Oui, je recommande ce produit

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