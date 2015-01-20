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Arrêté
HU4112/01
Un air plus sain en permanence
Cet agent antibactérien unique empêche efficacement la prolifération des bactéries et autres organismes dans le réservoir d'eau des humidificateurs Philips, pour mieux vous protéger vous et votre famille.
L'humidificateur Philips bénéficie d'un élément supplémentaire pour son système avancé de filtration : un agent antibactérien empêchant la prolifération des bactéries dans le réservoir d'eau. Ajouté régulièrement à l'eau, il maintient l'hygiène de votre réservoir d'eau.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
1.0
sur 6
2
Avis
marthamaria
20/01/2015
Deutschland
Nicht einsetzbar
Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!
Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibakterielle Kartusche
Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibakterielle Kartusche
Alex2112
13/02/2018
United Kingdom
too bad you took it out from production
this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibacterial cartridge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HU4112/01 Antibacterial cartridge