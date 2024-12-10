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Cartouche antibactérienne
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Cet agent antibactérien unique empêche efficacement la prolifération des bactéries et autres organismes dans le réservoir d'eau des humidificateurs Philips, pour mieux vous protéger vous et votre famille.