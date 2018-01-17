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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

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  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
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  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
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  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire*

Arrêté

Philips Sonicare PowerUpBrosse à dents électrique

HX3110/00

2.7
| (49) Avis
Meilleure élimination de la plaque dentaire*
Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle, tout en éliminant davantage de plaque dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Meilleure élimination de la plaque dentaire*

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Technologie Sonique

Technologie Sonique

Plus de mouvements en 1 jour que votre brosse à dents manuelle en un mois. Plus de 15 000 mouvements par minute.

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Brosse à dents fine et ergonomique conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle.

Aide à réduire les caries

Aide à réduire les caries

Vous brosser les dents deux fois par jour tous les jours aide à réduire les caries

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.7

sur 6

49

Avis

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

24/09/2014

Deutschland

Deutschland

1. elek. Zahnbürste

Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

26/11/2013

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Putzleistung und die Akkulaufzeit überzeugt absolut. Verbesserungswürdig ist der Ein-/Ausschalter. Durch die Vibrationen der Schallzahnbürste ist dieser schwer zu erfühlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 