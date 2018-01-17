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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
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Arrêté
HX3110/00
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
Plus de mouvements en 1 jour que votre brosse à dents manuelle en un mois. Plus de 15 000 mouvements par minute.
Brosse à dents fine et ergonomique conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle.
Vous brosser les dents deux fois par jour tous les jours aide à réduire les caries
2.7
sur 6
49
Avis
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
charlie88
24/09/2014
Deutschland
1. elek. Zahnbürste
Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Emilio74
26/11/2013
Deutschland
Tolles Gerät
Die Putzleistung und die Akkulaufzeit überzeugt absolut. Verbesserungswürdig ist der Ein-/Ausschalter. Durch die Vibrationen der Schallzahnbürste ist dieser schwer zu erfühlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.