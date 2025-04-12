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  • Un excellent nettoyage en quelques secondes.*
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Arrêté

Philips Sonicare For KidsTêtes de brosse à dents standard

HX6041/11

4.6
| (150) Avis | 98% recommandent ce produit
Un excellent nettoyage en quelques secondes.*
La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est idéale pour les petites bouches des enfants avec les dents qui poussent. Elle est uniquement compatible avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids. La brosse à dent électrique Philips Sonicare for Kids et sa tête de brosse adaptée permettent d'avoir une expérience sûre et ludique plus agréable, afin de donner de bonnes habitudes aux enfants.
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Produits compatibles
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Brosse à dents électrique

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Brosse à dents électrique

HX6340

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Brosse à dents électrique - dispense

HX6340

HX6392/02

Nettoie et protège les petites dents à partir de 4 ans

Un excellent nettoyage en quelques secondes.*

  • Lot de 1

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Brossage adapté aux enfants

Jusqu'à 75 % plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Jusqu'à 75 % plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare For Kids permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle. Mieux protégés contre les caries, vos enfants redoutent moins les visites chez le dentiste.

7 ans et +

7 ans et +

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids standard est dotée de brins profilés adaptés aux dents de votre enfant de 7 ans et plus. Les brins sont souples, pour un nettoyage en douceur. Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend le brossage plus sûr et agréable. Également disponible à la taille inférieure (compacte), adaptée aux enfants de 4 ans et plus.

Un excellent nettoyage à chaque seconde

Un excellent nettoyage à chaque seconde

Alors que vos enfants sont en pleine période d'apprentissage et d'acquisition de bonnes habitudes bucco-dentaires, notre puissance sonique vous permet d'optimiser le temps limité pendant lequel vos enfants se brossent les dents.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

150

Avis

98%

recommandent ce produit

2

12/04/2025

France

France

Excellente qualité

Ces brossettes sont parfaites pour les petits. Grâce à leurs petites tailles elles nettoient en profondeur sans laisser de résidus. Une performance au top et une marque que je recommande !

Avantages

Qualité performance fine

Contre

/

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse

03/04/2025

France

France

Doux et efficace

Mon fils adoré se brosser les daments avec les brossettes. Les poils de la tête sont douces. Le nettoyage est efficace, ses dents sont toutes propres . La brosse étant douce, il respecte le temps de brossage de 3 minutes.

Avantages

Douceur

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse

31/03/2025

France

France

Mon fils aime les chatouilles

Mon fils a aimé la nouvelle brosse a dents sonicare avec les tête kids. Il est pas encore très doué pour se laver les dents, surtout que la sonicare est plus lourde que sa brosse habituelle, mais il a aimé les vibrations, il a trouvé que c'était très agréable, et chatouilleux. Pour une fois, je n'ai pas du lui ordonner de se laver les dents, pouvoir utiliser la brosse de maman, trop cool.....

Avantages

parfait pour la bouche de mon petit homme, poils doux et ne fait pas mal

Contre

la brosse a dent électrique est un peu lourde encore pour mon fils.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle