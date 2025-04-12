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Arrêté
Lot de 1
Taille standard
Clipsable
Brossage adapté aux enfants
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare For Kids permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle. Mieux protégés contre les caries, vos enfants redoutent moins les visites chez le dentiste.
La tête de brosse Philips Sonicare For Kids standard est dotée de brins profilés adaptés aux dents de votre enfant de 7 ans et plus. Les brins sont souples, pour un nettoyage en douceur. Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend le brossage plus sûr et agréable. Également disponible à la taille inférieure (compacte), adaptée aux enfants de 4 ans et plus.
Alors que vos enfants sont en pleine période d'apprentissage et d'acquisition de bonnes habitudes bucco-dentaires, notre puissance sonique vous permet d'optimiser le temps limité pendant lequel vos enfants se brossent les dents.
4.6
sur 6
150
Avis
98%
recommandent ce produit
Amel2310
12/04/2025
France
Fait partie de la promotion
Excellente qualité
Ces brossettes sont parfaites pour les petits. Grâce à leurs petites tailles elles nettoient en profondeur sans laisser de résidus. Une performance au top et une marque que je recommande !
Avantages
Qualité performance fine
Contre
/
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse
kat4
03/04/2025
France
Fait partie de la promotion
Doux et efficace
Mon fils adoré se brosser les daments avec les brossettes. Les poils de la tête sont douces. Le nettoyage est efficace, ses dents sont toutes propres . La brosse étant douce, il respecte le temps de brossage de 3 minutes.
Avantages
Douceur
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse
Chyanthi
31/03/2025
France
Fait partie de la promotion
Mon fils aime les chatouilles
Mon fils a aimé la nouvelle brosse a dents sonicare avec les tête kids. Il est pas encore très doué pour se laver les dents, surtout que la sonicare est plus lourde que sa brosse habituelle, mais il a aimé les vibrations, il a trouvé que c'était très agréable, et chatouilleux. Pour une fois, je n'ai pas du lui ordonner de se laver les dents, pouvoir utiliser la brosse de maman, trop cool.....
Avantages
parfait pour la bouche de mon petit homme, poils doux et ne fait pas mal
Contre
la brosse a dent électrique est un peu lourde encore pour mon fils.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/90 Lot de 2 têtes de brosse
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle