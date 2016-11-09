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  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
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Arrêté

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6311/02

4.4
| (209) Avis | 92% recommandent ce produit
Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
Brosse à dents électrique Philips Sonicare HX6311/02, prend soin du sourire des enfants
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brosse à dents électrique pour enfants

Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

  • 2 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes

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4.4

sur 6

209

Avis

92%

recommandent ce produit

09/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

Ma fille l'adore !

Ma fille me la réclamait depuis un moment (sa sœur à la même !), et elle était ravie de découvrir des autocollants pour la personnaliser. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple et facile. Le premier mode qui permet d'augmenter le temps de brossage petit à petit est parfait, car au début elle a trouvé que ça chatouillait trop ! Maintenant qu'elle est plus habituée, elle s'en sert tous les jours et tout se passe très bien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

27/06/2014

France

France

Efficace et silencieuse

Efficace Silencieuse Joli design (plusieurs choix) Tient bien la charge Les enfants l'adorent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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25/06/2014

France

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Une brosse à dents qui donne envie aux enfants de se laver les dents

Notre enfant de 4 ans a découvert l'intérêt de se laver les dents correctement avec cette brosse à dents Sonicare For Kids qui en plus d'un côté fun (brosse électrique "comme celle de maman et papa) est d'une simplicité d'utilisation avec les bips qui lui indiquent le moment pour changer "d'endroit" dans la bouche et le bip de fin spécifique. Reste la longueur de la brosse un peu importante (à peu près la même taille qu'une brosse adulte) mais pas handicapante pour autant. Très satisfait de ce produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard