ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
  • La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant

Arrêté

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6311/07

4.4
| (209) Avis | 92% recommandent ce produit
La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant
Philips Sonicare For Kids est une brosse à dents électrique rechargeable pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Avec technologie sonique, autocollants personnalisables et outils éducatifs pour favoriser un brossage efficace et ludique, ce produit permet une élimination maximale de la plaque dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brosse à dents électrique pour enfants

La puissance sonique optimise le brossage de votre enfant

  • 2 modes

  • 1 tête de brosse

  • 8 autocollants

2 tailles de tête de brosse disponibles

2 tailles de tête de brosse disponibles

Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose deux tailles de têtes de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents qui poussent.

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

La durée de brossage augmente progressivement et passe à 2 minutes au bout de 90 jours pour apprendre aux enfants à adopter de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire.

2 modes de brossage réservés aux enfants garantissant un nettoyage doux et efficace

2 modes de brossage réservés aux enfants garantissant un nettoyage doux et efficace

Avec deux modes de brossage adaptés aux enfants, cette brosse à dents rechargeable permet un nettoyage efficace des dents en fonction de l'âge : le premier mode est destiné aux jeunes enfants et le deuxième mode aux plus âgés.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

209

Avis

92%

recommandent ce produit

09/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

Ma fille l'adore !

Ma fille me la réclamait depuis un moment (sa sœur à la même !), et elle était ravie de découvrir des autocollants pour la personnaliser. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple et facile. Le premier mode qui permet d'augmenter le temps de brossage petit à petit est parfait, car au début elle a trouvé que ça chatouillait trop ! Maintenant qu'elle est plus habituée, elle s'en sert tous les jours et tout se passe très bien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

27/06/2014

France

France

Efficace et silencieuse

Efficace Silencieuse Joli design (plusieurs choix) Tient bien la charge Les enfants l'adorent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

25/06/2014

France

France

Une brosse à dents qui donne envie aux enfants de se laver les dents

Notre enfant de 4 ans a découvert l'intérêt de se laver les dents correctement avec cette brosse à dents Sonicare For Kids qui en plus d'un côté fun (brosse électrique "comme celle de maman et papa) est d'une simplicité d'utilisation avec les bips qui lui indiquent le moment pour changer "d'endroit" dans la bouche et le bip de fin spécifique. Reste la longueur de la brosse un peu importante (à peu près la même taille qu'une brosse adulte) mais pas handicapante pour autant. Très satisfait de ce produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. dans les zones difficiles d'accès

  3. Philips Sonicare, dans une enquête domestique auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire ayant des enfants âgés entre 4 et 10 ans aux États-Unis

  4. Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour