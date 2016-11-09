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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
1 tête de brosse
8 autocollants
Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose deux tailles de têtes de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents qui poussent.
La durée de brossage augmente progressivement et passe à 2 minutes au bout de 90 jours pour apprendre aux enfants à adopter de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire.
Avec deux modes de brossage adaptés aux enfants, cette brosse à dents rechargeable permet un nettoyage efficace des dents en fonction de l'âge : le premier mode est destiné aux jeunes enfants et le deuxième mode aux plus âgés.
4.4
sur 6
209
Avis
92%
recommandent ce produit
Sop69
09/11/2016
France
Acheteur vérifié
Ma fille l'adore !
Ma fille me la réclamait depuis un moment (sa sœur à la même !), et elle était ravie de découvrir des autocollants pour la personnaliser. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple et facile. Le premier mode qui permet d'augmenter le temps de brossage petit à petit est parfait, car au début elle a trouvé que ça chatouillait trop ! Maintenant qu'elle est plus habituée, elle s'en sert tous les jours et tout se passe très bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
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Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
cricri1317
27/06/2014
France
Efficace et silencieuse
Efficace Silencieuse Joli design (plusieurs choix) Tient bien la charge Les enfants l'adorent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
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Tom77
25/06/2014
France
Une brosse à dents qui donne envie aux enfants de se laver les dents
Notre enfant de 4 ans a découvert l'intérêt de se laver les dents correctement avec cette brosse à dents Sonicare For Kids qui en plus d'un côté fun (brosse électrique "comme celle de maman et papa) est d'une simplicité d'utilisation avec les bips qui lui indiquent le moment pour changer "d'endroit" dans la bouche et le bip de fin spécifique. Reste la longueur de la brosse un peu importante (à peu près la même taille qu'une brosse adulte) mais pas handicapante pour autant. Très satisfait de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
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Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
dans les zones difficiles d'accès
Philips Sonicare, dans une enquête domestique auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire ayant des enfants âgés entre 4 et 10 ans aux États-Unis
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour