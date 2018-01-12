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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
2 têtes de brosse
Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose 2 tailles de tête de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents aux étapes clés du développement dentaire
La conception robuste du manche permet aux enfants de ranger leur brosse à dents verticalement et d'appliquer du dentifrice lorsque la brosse est posée à plat.
Design ergonomique permettant aux enfants de se brosser les dents seuls ou avec l'aide de leurs parents
4.2
sur 6
17
Avis
94%
recommandent ce produit
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Luxo77
01/07/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Leicht zu bedienen und kinderfreundlich.
Sehr leicht zu leicht zu bedienen. Unser Kind liebt die Melodie die während des Putzens spielt. Sehr sanft zu den Zähnen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
crashi
08/05/2012
Deutschland
Für Kids genau das richtige
Wir können die Zahnbürste in jedem Fall weiter empfehlen. Unser Töchterchen macht es Spass die Zähne damit zu putzen. Ab und zu möchte sie ein anderes Bild auf der Zahnbürste. Da ja 3 Motive bei der Zahnbürste inklusive sind also kein Problem. Und durch die Musik wird ihr immer gesagt, wann sie den nächsten Quadranten putzen soll. Wir finden eine tolle Sache.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard