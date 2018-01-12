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Arrêté

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6381/02

4.2
| (17) Avis | 94% recommandent ce produit
Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
Brosse à dents électrique Philips Sonicare, prend soin du sourire des enfants
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brosse à dents électrique pour enfants

Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

  • 2 modes

  • 2 têtes de brosse

Têtes de brosse adaptées à chaque âge pour protéger les petites dents

Têtes de brosse adaptées à chaque âge pour protéger les petites dents

Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare propose 2 tailles de tête de brosse spécialement conçues pour nettoyer en douceur et protéger les dents aux étapes clés du développement dentaire

Forme stable

Forme stable

La conception robuste du manche permet aux enfants de ranger leur brosse à dents verticalement et d'appliquer du dentifrice lorsque la brosse est posée à plat.

Design permettant différentes prises en main tout en étant adapté aux enfants comme aux parents

Design permettant différentes prises en main tout en étant adapté aux enfants comme aux parents

Design ergonomique permettant aux enfants de se brosser les dents seuls ou avec l'aide de leurs parents

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

17

Avis

94%

recommandent ce produit

2

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

01/07/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Leicht zu bedienen und kinderfreundlich.

Sehr leicht zu leicht zu bedienen. Unser Kind liebt die Melodie die während des Putzens spielt. Sehr sanft zu den Zähnen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Für Kids genau das richtige

Wir können die Zahnbürste in jedem Fall weiter empfehlen. Unser Töchterchen macht es Spass die Zähne damit zu putzen. Ab und zu möchte sie ein anderes Bild auf der Zahnbürste. Da ja 3 Motive bei der Zahnbürste inklusive sind also kein Problem. Und durch die Musik wird ihr immer gesagt, wann sie den nächsten Quadranten putzen soll. Wir finden eine tolle Sache.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6381/02 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard