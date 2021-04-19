Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX6221/21
HX6221/22
HX684J
HX6856/29
Technologie d'assainissement UV
Assainit 2 têtes de brosse**
Nettoie sans produits chimiques
Charge 1 brosse à dents***
Enveloppez vos têtes de brosse de lumière assainissante : le réflecteur de l'assainisseur UV répartit la lumière assainissante sur toute la partie supérieure des têtes de brosse, pour des résultats optimaux.
Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'assainisseur UV.
Simple et sûr : l'assainisseur UV s'éteint automatiquement une fois le cycle de nettoyage de 10 minutes terminé.
4.6
sur 6
22
Avis
100%
recommandent ce produit
Killer67
19/04/2021
Italia
Acheteur vérifié
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Fait partie de la promotion
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Avantages
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Fait partie de la promotion
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
H.A., E coli, S mutans ; HSV-1. À utiliser avec InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) et Premium Plaque Defense (C3).
compatible avec toutes les têtes de brosse clipsables pour adulte