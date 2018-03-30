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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
4.2
sur 6
419
Avis
86%
recommandent ce produit
AvaDarka
30/03/2018
France
Excellent
Pratique, parfait pour voyager sans recharger. Douceur et blancheur assurée. Je vous la recommande. Elle est unique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
mystere59
24/06/2017
France
Acheteur vérifié
grandes qualités
facile d'utilisation, agréable en bouche, laisse les dents lisses, retire les résidus alimentaires très bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
isis
08/10/2016
France
TRES EFFICACE
PRATIQUE LEGER EFFICACE ET SIMPLE AUTONOMIE PERMETTANT VOYAGE SANS SOUCIS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex