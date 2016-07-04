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Arrêté

Philips Sonicare FlexCareBrosse à dents électrique

HX6942/04

4.4
| (26) Avis | 96% recommandent ce produit
Une nouvelle définition de la propreté
Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins d'hygiène bucco-dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

avec les caractéristiques FlexCare

Une nouvelle définition de la propreté

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

Conçue pour épouser l'intérieur de votre bouche

Conçue pour épouser l'intérieur de votre bouche

La tête de brosse ProResults, conçue pour suivre les contours de la ligne gingivo-dentaire avec un mouvement de balayage plus large, permet d'assurer une meilleure couverture dentaire.

3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage personnalisés

3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage personnalisés

3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage personnalisés.

Go Care : cycle de brossage d'une minute pour un nettoyage rapide

Cycle de brossage d'une minute en mode Clean pour un nettoyage rapide.

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4.4

sur 6

26

Avis

96%

recommandent ce produit

2
1

04/07/2016

France

France

Acheteur vérifié

Ca a transformé mon hygiène dentaire

Depuis l'utilisation de la brosse à dent sonicare ma bouche ne sent plus comme avant et je n'ai plus de tartre sur les dents C'est une technique de pro à utiliser à domicile

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Brosse à dents électrique

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Brosse à dents électrique

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl

Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX6942/10 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX6942/10 Sonic electric toothbrush

30/01/2016

Italia

Italia

Pratico e facile da usare

Una bella innovazione ,pratico e facile da usare,ottime prestazioni per prestazioni eccellenti

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 