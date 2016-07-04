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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
La tête de brosse ProResults, conçue pour suivre les contours de la ligne gingivo-dentaire avec un mouvement de balayage plus large, permet d'assurer une meilleure couverture dentaire.
3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage personnalisés.
Cycle de brossage d'une minute en mode Clean pour un nettoyage rapide.
4.4
sur 6
26
Avis
96%
recommandent ce produit
Ramittw
04/07/2016
France
Acheteur vérifié
Ca a transformé mon hygiène dentaire
Depuis l'utilisation de la brosse à dent sonicare ma bouche ne sent plus comme avant et je n'ai plus de tartre sur les dents C'est une technique de pro à utiliser à domicile
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Brosse à dents électrique
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Brosse à dents électrique
Bettinachristine
13/03/2018
Deutschland
Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl
Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Mimimi
30/01/2016
Italia
Pratico e facile da usare
Una bella innovazione ,pratico e facile da usare,ottime prestazioni per prestazioni eccellenti
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.