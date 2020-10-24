Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Brosses à dents électriques
Toutes les séries
Philips Sonicare HealthyWhite+ Brosse à dents électrique
Assistance
HX8911/02
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Passeport écologique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (15)
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
BreathRxSpray pour la langue
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Philips SonicareBase de charge
DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider