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Philips Sonicare HealthyWhite+Brosse à dents électrique

HX8911/02

4.2
| (222) Avis | 85% recommandent ce produit
Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
Magnifiez votre sourire tous les jours sans renoncer aux aliments et boissons que vous aimez ! Il est prouvé que la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare Whitening élimine jusqu'à 100 % de taches en plus, pour des dents plus blanches en seulement 1 semaine*.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

  • 2 modes

  • 6 réglages personnalisables

  • 1 tête de brosse

Faites votre choix parmi 2 modes et 3 réglages d'intensité

Faites votre choix parmi 2 modes et 3 réglages d'intensité

HealthyWhite+ vous permet de vous brosser les dents à votre convenance. Optimisez votre brossage grâce aux 3 réglages d'intensité et aux 2 modes qui répondent à vos besoins en matière de nettoyage et de blancheur du sourire. Choisissez Clean pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire en 2 minutes, et White pour éliminer les taches de café ou de thé par exemple, et obtenir des dents jusqu'à 2 tons plus clairs en seulement 2 semaines.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre HealthyWhite+, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

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4.2

sur 6

222

Avis

85%

recommandent ce produit

06/02/2018

Suisse

Suisse

Très bon produit

Content en tout points de ce produit. Facile d'utilisation, grande autonomie...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

24/10/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

bonne autonomie

Ce produit a une bonne autonomie malgré le temps de charge un peu long. Simple d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8923/34 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8923/34 Brosse à dents électrique

21/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Dents propres

Je regrette de ne pas avoir franchi le pas de la brosse à dents électriques plutôt !! A changer mon ressenti sur les dents propres PLus jamais un retour au mode manuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean