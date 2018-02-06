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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
6 réglages personnalisables
1 tête de brosse
HealthyWhite+ vous permet de vous brosser les dents à votre convenance. Optimisez votre brossage grâce aux 3 réglages d'intensité et aux 2 modes qui répondent à vos besoins en matière de nettoyage et de blancheur du sourire. Choisissez Clean pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire en 2 minutes, et White pour éliminer les taches de café ou de thé par exemple, et obtenir des dents jusqu'à 2 tons plus clairs en seulement 2 semaines.
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre HealthyWhite+, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.
4.2
sur 6
222
Avis
85%
recommandent ce produit
Loufil
06/02/2018
Suisse
Très bon produit
Content en tout points de ce produit. Facile d'utilisation, grande autonomie...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
peugeotrouge
24/10/2016
Suisse
Acheteur vérifié
bonne autonomie
Ce produit a une bonne autonomie malgré le temps de charge un peu long. Simple d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8923/34 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8923/34 Brosse à dents électrique
bibicador
21/04/2017
France
Acheteur vérifié
Dents propres
Je regrette de ne pas avoir franchi le pas de la brosse à dents électriques plutôt !! A changer mon ressenti sur les dents propres PLus jamais un retour au mode manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean