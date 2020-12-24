Seit Jahren brauchen wir elektrische Zahnbürsten mit rotierenden Bürstenkopf. Der Zufall hat es gewollt, dass wir wechseln und wir sind alle sehr positiv überrascht. Die Sonicare HealthyWhite+ Serie5 ist eine sehr gute Zahnbürste auch zum Mitnehmen. Kurz nachdem wir sie in Betrieb genommen hatten gingen wir in den Sommerurlaub. Ich hätte sie vermisst hätten wir sie nicht dabeigehabt. Im praktischen Reiseetui passt auch alles gut rein, (dieses gibt es bei der Serie4 zB nicht). Auch der Akku der Serie5 hält um einiges länger (und zwar eine ganze Woche) und gerade wenn man unterwegs ist will man so wenig wie möglich mitnehmen. Die einstellbare Intensität (3) ist je nach empfinden der einzelnen Familienmitglieder individuell einstellbar und wird sehr geschätzt. Nach einer Woche hatte ich auch wirklich das Gefühl meine Zähne seien weisser geworden. Was mir sofort aufgefallen ist und nach jedem Zähneputzen immer wieder da ist, ist ein wunderschönes glattes Gefühl auf den Zähnen. Nun habe ich auch die Bestätigung meiner Dentalhygienikerin erhalten. Sie selbst empfiehlt auch eher Schallzahnbürsten. Das Risiko von Verletzungen am Zahnfleischrand sind viel kleiner. Seit ich die Sonicare benutze habe ich nie mehr Zahnfleischbluten gehabt. Auch den Timer schätzte ich sehr, die empfohlene Putzdauer wird so sicher eingehalten.