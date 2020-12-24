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Philips Sonicare HealthyWhite+Elektrische Schallzahnbürste

HX8911/02

4.2
| (222) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*
Tag für Tag ein strahlenderes Lächeln, ohne auf bestimmte Lebensmittel und Getränke, die Verfärbungen hervorrufen, verzichten zu müssen. Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste für weiße Zähne entfernt erwiesenermaßen bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur 1 Woche*.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*

  • 2 Putzprogramme

  • 6 individualisierbare Einstellungen

  • 1 Bürstenkopf

Wählen Sie aus 2 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen

Wählen Sie aus 2 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen

Mit HealthyWhite+ können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen putzen. Steigern Sie Ihre Putzleistung mit 3 Intensitätsstufen sowie 2 Putzprogrammen, die Ihren Bedürfnissen zum Aufhellen und Reinigen entsprechen. Wählen Sie "Clean" für eine hervorragende Plaque-Entfernung in nur 2 Minuten und "White" zum Entfernen von Verfärbungen durch Kaffee oder Tee und zum Aufhellen von Zähnen in nur 2 Wochen.

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Mit optimaler Reinigung durch Ihre HealthyWhite+ wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.2

von 5

222

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

24/12/2020

Suisse

Suisse

Zähne blitzsauber, Akku hält ewig

Ich brauche nicht viele Worte, bin einfach restlos zufrieden. Wurde mir von meiner Zahnärztin empfohlen, speziell gut auch bei Zahnersatz oder Implantaten. Da durch die Schalltechnologie auch die schwer erreichbaren Stellen gereinigt werden.

Vorteile

Liegt gut in der Hand, Akku hält ewig, gut zu reinigen, einfache Handhabung.

Nachteile

Man kommt manchmal zu leicht aus Versehen auf die Stopp-Taste.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

19/01/2019

Suisse

Suisse

Eine der besten elektrischen Zahnbürsten !

Reinigung der Zähne gemäss meinem Zahnarzt ist gut ! - reinigt sehr gut und gründlich - sehr leicht und handlich - einfache Ladung vom Akku - einfach das Gerät sauber zu halten Bemerkung: Wir benutzten mal im Camping eine günstige elektrische Zahnbürste, aber nicht lange ! Habe das Gerät in einem Fachgeschäft gekauft.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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15/08/2018

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Alles bestens!

Wie das Vorgängermodell funktioniert auch diese Zahnbürste in Sachen Funktion und Reinigung bestens!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm