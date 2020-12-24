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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
2 Putzprogramme
6 individualisierbare Einstellungen
1 Bürstenkopf
Mit HealthyWhite+ können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen putzen. Steigern Sie Ihre Putzleistung mit 3 Intensitätsstufen sowie 2 Putzprogrammen, die Ihren Bedürfnissen zum Aufhellen und Reinigen entsprechen. Wählen Sie "Clean" für eine hervorragende Plaque-Entfernung in nur 2 Minuten und "White" zum Entfernen von Verfärbungen durch Kaffee oder Tee und zum Aufhellen von Zähnen in nur 2 Wochen.
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Mit optimaler Reinigung durch Ihre HealthyWhite+ wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
222
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
brosseadent
24/12/2020
Suisse
Zähne blitzsauber, Akku hält ewig
Ich brauche nicht viele Worte, bin einfach restlos zufrieden. Wurde mir von meiner Zahnärztin empfohlen, speziell gut auch bei Zahnersatz oder Implantaten. Da durch die Schalltechnologie auch die schwer erreichbaren Stellen gereinigt werden.
Vorteile
Liegt gut in der Hand, Akku hält ewig, gut zu reinigen, einfache Handhabung.
Nachteile
Man kommt manchmal zu leicht aus Versehen auf die Stopp-Taste.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Opelmonza
19/01/2019
Suisse
Eine der besten elektrischen Zahnbürsten !
Reinigung der Zähne gemäss meinem Zahnarzt ist gut ! - reinigt sehr gut und gründlich - sehr leicht und handlich - einfache Ladung vom Akku - einfach das Gerät sauber zu halten Bemerkung: Wir benutzten mal im Camping eine günstige elektrische Zahnbürste, aber nicht lange ! Habe das Gerät in einem Fachgeschäft gekauft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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BS11
15/08/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Alles bestens!
Wie das Vorgängermodell funktioniert auch diese Zahnbürste in Sachen Funktion und Reinigung bestens!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm